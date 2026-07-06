A lo largo de la vida es normal cuestionarse por qué algunas relaciones fracasan mientras otras llegan justo cuando más las necesitamos, la teoría de los 3 amores propone que cada pareja aparece con una lección diferente que contribuye al crecimiento personal.

Aunque esta teoría no está respaldada por la ciencia, sí tiene bases psicológicas que ayuda a interpretar cómo las experiencias sentimentales nos ayudan a crecer y evolucionar, pues cada una de ellas cumple un propósito.

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¿Qué dice la teoría de los 3 amores?

Esta teoría sostiene que, a lo largo de la vida, la mayoría de las personas experimenta tres grandes relaciones amorosas, y que cada una cumple un propósito distinto en su crecimiento emocional.

El primer amor

De acuerdo con esta teoría, el primer amor suele vivirse durante la adolescencia o la juventud y está marcado por la ilusión, la inocencia y una visión idealizada del romance, influenciada por las historias de amor que vemos en películas, series o novelas.

En esta etapa, es común que la emoción prevalezca sobre la realidad, pues se tiende a creer que esa persona es perfecta y que la relación durará para siempre, pasando por alto los defectos o las diferencias porque todo gira en torno a la intensidad de enamorarse por primera vez.

Aunque muchas veces este amor no perdura, deja una huella importante: enseña qué significa enamorarse y representa el primer acercamiento a la construcción de una relación de pareja.

La teoría de los 3 amores: por qué cada pareja llega a tu vida con una lección diferente Getty Images

El segundo amor

El segundo amor es el más intenso y desafiante, pues enfrenta a la persona con inseguridades, conflictos y valiosas lecciones, pues a través de experiencias difíciles, ayuda a establecer límites, reconocer las propias necesidades emocionales y cambia la forma de entender las relaciones futuras, y para muchos, es la relación que deja mayor huella.

El tercer amor

Después de las experiencias anteriores, la teoría plantea que aparece un tercer amor, uno que suele construirse desde la madurez y el conocimiento personal.

No necesariamente es perfecto ni está libre de diferencias, pero se caracteriza por una comunicación más abierta, respeto mutuo y expectativas más realistas. En lugar de buscar una relación idealizada, ambas personas aceptan sus fortalezas y vulnerabilidades.

Según esta perspectiva, el tercer amor no llega para completar a alguien, sino para acompañar una etapa en la que ambas personas ya han aprendido importantes lecciones sobre sí mismas.

La popularidad de la teoría radica en que ofrece una manera sencilla de mirar el pasado con otra perspectiva, en lugar de ver una ruptura únicamente como un fracaso, propone entender que cada relación puede dejar aprendizajes valiosos sobre el amor, la confianza y el crecimiento personal.