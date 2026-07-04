Libros, podcasts, cursos y miles de publicaciones en redes sociales promueven la idea de que siempre existe una mejor versión de uno mismo esperando ser alcanzada, y entonces muchas personas caen en la obsesión de la superación personal.

Los especialistas y psicólogos, aseguran que cuando el crecimiento personal y la intención de ser mejor cada día se convierte en obsesión, también puede convertirse en un terrible peligro para la salud mental.

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Señales de que una persona está obsesionada con la superación personal

La psicóloga conductual en Berlín, Lena Hoffmann, ha pasado años estudiando a personas obsesionadas con la superación personal, la sanación y el crecimiento personal, según ella suelen repetir los mismos patrones de corrientes de sanación:

Llevaban un diario que escriben todos los días, meditan constantemente, toman baños de agua helada y consumen un sinfín de terapia y contenido sobre mentalidad; sin embargo, debajo de todo este “crecimiento”, descubrió el mismo patrón emocional que se repetía una y otra vez: la evitación inquieta.

Su conclusión fue directa e inquietante: “La mayoría de la gente no quiere sanar. Quieren convertirse en alguien que nunca salió herido”.

Enfocan el desarrollo personal como si fuera una cirugía: cortando cada defecto, miedo y sombra, pero el crecimiento real no es escapar, el crecimiento es integración.

La aterradora verdad detrás de las personas que están obsesionadas con la superación personal Getty Images

¿Por qué las personas se obsesionan con el crecimiento personal?

Hoffmann descubrió que muchas de las personas obsesionadas con la superación personal crecieron en entornos donde el amor parecía depender de su comportamiento, sus logros o su obediencia. Desde la infancia aprendieron que solo eran valiosas cuando hacían las cosas “bien”, por lo que, ya en la adultez, desarrollan una necesidad constante de corregirse, mejorar y sanar. Para ellas, detenerse resulta incómodo, pues sienten que, si no están evolucionando, no son suficientes.

Su investigación fue aún más allá y reveló una idea inquietante: cuanto más persigue una persona la meta de convertirse en “su mejor versión”, más puede alejarse de su auténtica identidad.

La búsqueda incesante de la autooptimización mantiene al sistema nervioso en un estado permanente de alerta, alimentado por una creencia silenciosa pero poderosa: que quien eres hoy nunca es suficiente.