Suscríbete
Síguenos en:
Equidad

La aterradora verdad detrás de las personas que están obsesionadas con la superación personal

La superación personal ha sido presentada como el camino ideal hacia una vida más plena, pero qué pasa cuando caes en la trampa de la obsesión por mejorar.

Julio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
La aterradora verdad detrás de las personas que están obsesionadas con la superación personal

La aterradora verdad detrás de las personas que están obsesionadas con la superación personal

Getty Images

Libros, podcasts, cursos y miles de publicaciones en redes sociales promueven la idea de que siempre existe una mejor versión de uno mismo esperando ser alcanzada, y entonces muchas personas caen en la obsesión de la superación personal.

Los especialistas y psicólogos, aseguran que cuando el crecimiento personal y la intención de ser mejor cada día se convierte en obsesión, también puede convertirse en un terrible peligro para la salud mental.

Te podría interesar: La ciencia explica por qué Instagram puede cambiar por completo tu identidad y personalidad

Señales de que una persona está obsesionada con la superación personal

La psicóloga conductual en Berlín, Lena Hoffmann, ha pasado años estudiando a personas obsesionadas con la superación personal, la sanación y el crecimiento personal, según ella suelen repetir los mismos patrones de corrientes de sanación:

Llevaban un diario que escriben todos los días, meditan constantemente, toman baños de agua helada y consumen un sinfín de terapia y contenido sobre mentalidad; sin embargo, debajo de todo este “crecimiento”, descubrió el mismo patrón emocional que se repetía una y otra vez: la evitación inquieta.

Su conclusión fue directa e inquietante: “La mayoría de la gente no quiere sanar. Quieren convertirse en alguien que nunca salió herido”.

Enfocan el desarrollo personal como si fuera una cirugía: cortando cada defecto, miedo y sombra, pero el crecimiento real no es escapar, el crecimiento es integración.

Los 6 beneficios que tiene la tristeza

La aterradora verdad detrás de las personas que están obsesionadas con la superación personal

Getty Images

¿Por qué las personas se obsesionan con el crecimiento personal?

Hoffmann descubrió que muchas de las personas obsesionadas con la superación personal crecieron en entornos donde el amor parecía depender de su comportamiento, sus logros o su obediencia. Desde la infancia aprendieron que solo eran valiosas cuando hacían las cosas “bien”, por lo que, ya en la adultez, desarrollan una necesidad constante de corregirse, mejorar y sanar. Para ellas, detenerse resulta incómodo, pues sienten que, si no están evolucionando, no son suficientes.

Su investigación fue aún más allá y reveló una idea inquietante: cuanto más persigue una persona la meta de convertirse en “su mejor versión”, más puede alejarse de su auténtica identidad.

La búsqueda incesante de la autooptimización mantiene al sistema nervioso en un estado permanente de alerta, alimentado por una creencia silenciosa pero poderosa: que quien eres hoy nunca es suficiente.

Te puede interesar
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
dime-en-que-alimento-te-refugias-y-te-dire-que-carencia-afectiva-tienes.jpg
Wellness
Dime en qué alimento te refugias y te diré qué carencia afectiva tienes
Septiembre 23, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
6-formas-de-lograr-tus-metas-de-modo-positivo.jpg
Amor y Sexo
La anatomía de una Diosa: 5 pasos inspirados en Carl Jung para revelarla y alcanzar el éxito
Febrero 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Wellness
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Febrero 08, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
Un hombre con baja autoestima podría ser tu peor relación
Amor y Sexo
¿Por qué deberías alejarte de una relación con un hombre de baja autoestima?
Marzo 03, 2021
 · 
Cosmopolitan

psicología femenina
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Las claves del éxito de la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Equidad
¿Por qué deberías elegir a tu pareja como si fueras Cristiano Ronaldo? Esto dice la psicología
Julio 02, 2026
 · 
Melisa Velázquez
6 cosas en las que mentimos los hombres y las mujeres sobre el sexo
Equidad
¿Qué es una mujer “magnética” y por qué genera atracción sin siquiera intentarlo?
Julio 01, 2026
 · 
Pamela López
Las mujeres que están revolucionando el fútbol mundial desde adentro y fuera de la cancha
Equidad
Las mujeres que están revolucionando el fútbol mundial desde adentro y fuera de la cancha
Junio 15, 2026
 · 
Pamela López
¿Qué dice el tamaño de tu bolso sobre tu personalidad?
Moda y Belleza
Lo que el tamaño de tu bolso revela sobre tu personalidad según la psicología
Julio 01, 2026
 · 
Melisa Velázquez