Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más usadas en el mundo, pues forma parte de nuestra vida diaria como una herramienta que nos permite influir en la forma en la que nos perciben los demás a través del contenido que compartimos.

Sin embargo, estudios revelan que el uso excesivo o prolongado de Instagram, también puede afectar en la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, pues influye en nuestra autoestima, pensamiento y comportamiento, modificando por completo nuestra identidad y personalidad sin que nos demos cuenta.

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¿Cómo es que Instagram puede influir en nuestra identidad y personalidad?

Instagram actúa como una vitrina donde los usuarios eligen qué mostrar y qué ocultar, creando una versión “editada” de sí mismos, y con el tiempo, esta imagen idealizada puede ser internalizada, haciendo que la persona termine creyendo en esa versión construida de su identidad.

Por otra parte, desde la neurociencia, el mecanismo de recompensa también juega un papel central, pues cada like, comentario o visualización activa circuitos relacionados con la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y la motivación.

En este caso, los usuarios tienden a repetir aquello que genera más interacción, ajustando progresivamente su personalidad pública para maximizar la aprobación social.

La comparación constante con vidas y cuerpos idealizados en redes sociales también puede influir en la autoevaluación personal, afectando la identidad de manera gradual, que puede reflejarse en cambios en la forma de vestir, hablar y en las aspiraciones personales y profesionales.

La ciencia explica por qué Instagram puede cambiar por completo tu identidad y personalidad Getty Images

Así es como Instagram moldea y refuerza las creencias que modifican personalidad e identidad

Especialistas señalan que la tecnología juega un papel clave: Meta Platforms utiliza algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso, mostrando contenido que genera mayor interacción emocional.

Esto no sólo determina lo que vemos, sino que también puede influir en lo que percibimos como relevante o deseable, moldeando con el tiempo nuestras preferencias, opiniones e incluso rasgos de personalidad.

Aunque el fenómeno suele describirse como una “transformación de la identidad”, algunos expertos señalan que no se trata necesariamente de perder el yo auténtico, sino de una adaptación al entorno digital, pues nuestra personalidad es sumamente flexible y adaptable.