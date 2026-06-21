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Equidad

¿Qué significa la teoría de los 5 años y por qué muchas de las personas que te rodean desaparecerán de tu vida?

Cada cinco años, muchas personas experimentan una renovación significativa de su círculo social y de su propia identidad. Pero, ¿a qué se debe este cambio?

Junio 21, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué significa la teoría de los 5 años y por qué muchas de las personas que te rodean desaparecerán de tu vida?

¿Qué significa la teoría de los 5 años y por qué muchas de las personas que te rodean desaparecerán de tu vida?

Getty Images

Existe una teoría que asegura que cada 5 años nuestro círculo social cambia por completo, y aunque no está determinado por la ciencia pero sí por la psicología, que ha determinado que el comportamiento evoluciona y se transforma cada cierto tiempo.

No significa que exista un “contador” exacto ni una regla rígida, pero sí describe un fenómeno recurrente: con el paso del tiempo, las amistades cambian, algunas relaciones se fortalecen y otras se diluyen hasta desaparecer.

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¿Qué dice la teoría de los 5 años?

La “teoría de los 5 años” sugiere que muchas personas experimentan cambios importantes en su círculo social aproximadamente cada cinco años, debido a dinámicas observadas en la psicología social.

Esta teoría se basa en el comportamiento humano, pues los psicólogos aseguran que las personas somos dinámicas, es decir, cambiamos constantemente y evolucionamos con cada experiencia que vivimos, por lo tanto, en un periodo de 5 años, podemos experimentar: mudanzas, cambios laborales, fin o inicio de relaciones, hijos o nuevas prioridades, lo que impacta nuestra vida social.

Cada uno de esos cambios altera la forma en cómo nos relacionamos con las personas, a veces nos alejamos de algunas o la cercanía con ellas se diluye debido a nuevas rutinas, y cuando esto ocurre, las relaciones se debilitan y terminan poco a poco.

¿Por qué sientes que ya no encajas en tu grupo de amigas?

¿Qué significa la teoría de los 5 años y por qué muchas de las personas que te rodean desaparecerán de tu vida?

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La teoría de los 5 años y tu propia transformación

Otra clave importante en esta teoría es tu propia transformación, en 5 años tu identidad puede cambiar significativamente: tus valores se transforman, tus intereses, el estilo de vida o incluso tu forma de ver las relaciones.

Por eso, algunas personas dejan de encajar en la etapa actual de otros, y esto genera una desconexión gradual donde disminuyen los puntos en común y el contacto se vuelve más esporádico.

Lo que se gana con la teoría de los 5 años

Aunque la idea de que “muchos desaparecerán de tu vida” puede tener una carga emocional negativa, los expertos suelen matizarla: no todo cambio implica pérdida, pues algunas relaciones se transforman en vínculos más maduros y estables.

Otras relaciones quedan en pausa y pueden reactivarse años después, y muchas se sustituyen por conexiones nuevas que encajan mejor con tu etapa actual, y en ese sentido, la “teoría de los 5 años” no habla solo de desaparición, sino de reconfiguración.

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