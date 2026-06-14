¿Por qué sientes que ya no te entiendes con tus amigas? Estas podrían ser las razones y qué hacer

Al igual que cualquier otro vínculo importante, nuestras amistades también evolucionan y se transforman, pero qué pasa cuando las conversaciones ya no fluyen igual, los intereses cambian y, de pronto, surge una pregunta incómoda: ¿por qué siento que ya no me entiendo con mis amigas?

Aunque puede resultar doloroso, los especialistas coinciden en que este fenómeno es más común de lo que parece y no necesariamente significa el final de una amistad, pues en muchos casos, se trata de una señal de que las personas están atravesando nuevas etapas de vida.

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¿Por qué sientes que ya no encajas en tu grupo de amigas?

Sentir que ya no te entiendes con tus amigas puede generar tristeza, pero también puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre tus necesidades emocionales y el tipo de relaciones que deseas construir.

Pon atención a estas señales, que podrían darte una idea del por qué podrías sentir que ya no encajas con ellas o que ya no tienes tantas cosas en común.

Tienen proyectos y metas diferentes

Con el paso del tiempo, las personas cambian sus prioridades y objetivos, lo que puede generar diferencias en sus intereses, formas de pensar y maneras de relacionarse, afectando la conexión dentro de una amistad.

La comunicación cambia

Muchas amistades se debilitan con el tiempo debido a la falta de comunicación y convivencia, ya que las responsabilidades diarias pueden reducir la cercanía emocional entre las personas.

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Se crean expectativas diferentes de la amistad

Cuando no expresamos lo que necesitamos en una amistad, pueden surgir expectativas no cumplidas que generan decepción, frustración o resentimiento.

Ya no son compatibles

El crecimiento personal puede cambiar la forma en que nos relacionamos, ya que nuevas experiencias, valores o procesos de autoconocimiento pueden hacer que lo que antes era compatible deje de serlo.

¿Qué hacer cuando sientes que ya no encajas en tu grupo de amigas?

Para mejorar o comprender una amistad que ha cambiado, es importante hablar con honestidad para aclarar sentimientos sin culpas, aceptar que las relaciones evolucionan con el tiempo y buscar nuevas formas de conexión.

También ayuda evaluar si la amistad sigue siendo positiva y, si es necesario, permitir que llegue a su fin, reconociendo que algunos vínculos cumplen un ciclo natural.