La ciencia lo confirma: una mejor amiga puede aliviar el dolor de una ruptura y esta es la razón

Tras una ruptura, el desamor puede hacer que todo a tu alrededor te recuerde a tu expareja, desde lugares cotidianos hasta los amigos que compartían esa etapa de tu vida, y es que cuando tienes el corazón roto, el cerebro procesa el rechazo romántico en regiones similares a las que se activan cuando experimentamos dolor físico.

Sin embargo, hay una herramienta emocional capaz de hacer más llevadero ese proceso de duelo: una mejor amiga, a quien la ciencia describe como imprescindible en tu proceso de sanación, pues su papel va más allá del consuelo emocional.

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Por qué nuestra mejor amiga es una herramienta imprescindible para sanar nuestro corazón roto

Investigaciones en psicología social han encontrado que contar con una persona de confianza durante momentos de estrés ayuda a reducir los niveles de ansiedad, favorece la regulación emocional y disminuye la sensación de soledad.

Cuando hablamos con alguien que nos escucha sin juzgar, recibimos apoyo emocional y sentimos conexión, el organismo libera oxitocina, una hormona asociada con los vínculos afectivos y la sensación de seguridad.

Además, nuestras mejores amigas también cumplen con la “validación emocional” que necesitamos cuando estamos pasando por el duelo, pues cuando escuchamos frases como: “es normal que te sientas así” o “vas a estar bien” puede parecer simple, pero nos ayuda a procesar mejor nuestras emociones, puede dejamos de reprimirlas para reconocerlas y sanar.

Por qué nuestra mejor amiga es una herramienta imprescindible para sanar nuestro corazón roto Getty Images

¿Por qué hacer nuevas amigas después de la ruptura nos ayuda a sanar?

Las amistades que surgen o cobran importancia después de una ruptura también pueden ser especialmente valiosas para sanar, pues al pertenecer a círculos sociales distintos y no estar vinculadas a la historia con la expareja, ofrecen un espacio libre de recuerdos y juicios.

Además de brindar apoyo emocional, permiten expresar sentimientos con mayor libertad y ayudan a construir una nueva identidad fuera de la relación, facilitando así el proceso de seguir adelante.

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