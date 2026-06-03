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Equidad

¿Y si tu próxima cita fuera contigo misma? La filosofía detrás del masturdating

Sentirte cómoda a solas puede tener un impacto positivo no solo en ti misma, sino también en la manera de relacionarte con los demás.

Junio 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el masturdating? La filosofía que te ayuda a enamorarte de ti misma

¿Qué es el masturdating? La filosofía que te ayuda a enamorarte de ti misma

Getty Images

Cada vez son más las personas que se enfocan en el autocuidado, el consentirse y mimarse sin la necesidad de tener pareja, se trata de una tendencia que invita a las personas a cuidar de la relación más importante de su vida; la que tienen consigo mismas.

Se trata del masturdating, una filosofía de vida que consiste en disfrutar de la soledad y aprender a disfrutar de tu propia compañía, y que de acuerdo con expertos, tiene múltiples beneficios para ti y tu entorno.

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¿Qué es el masturdating? La filosofía que te ayuda a enamorarte de ti misma

En una sociedad que suele asociar la soledad con el aislamiento, el masturdating surge como una filosofía de vida que promueve disfrutar de la propia compañía y fortalecer la relación contigo misma.

Se trata de organizar citas contigo misma, prepararte para ir a comer, ir al cine, salir a caminar por un parque, ir a un museo o incluso a concierto tú sola, sin amigas, sin pretendientes o novio.

La idea es que disfrutes de tu propia compañía y te enamores de ti misma, así que ponte guapa para ti, arreglate como si fueras a salir con tu pareja.

¿Qué es el masturdating? La filosofía que te ayuda a enamorarte de ti misma

¿Qué es el masturdating? La filosofía que te ayuda a enamorarte de ti misma

Getty Images

Beneficios de practicar el masturdatring

El masturdating puede ser beneficioso tanto para personas solteras como para quienes tienen pareja, ya que fomenta el bienestar personal, el autoconocimiento y la conexión con uno mismo, lo que también ayuda a mejorar la forma en cómo te relacionas con los demás.

Te conoces a ti misma

Dedicar tiempo a conocerte, fortalece tu identidad y tu autoestima, puedes darte cuenta de lo que realmente quieres en tu vida, y te enfocas en ello, dejando de lado las distracciones, además de que comenzarás a ver el lado positivo de la vida.

Reconoces que tu felicidad no depende de los demás

Te ayuda a sentirte más segura de ti misma, y esto te permite a tomar responsabilidad en tu felicidad, tu estado de ánimo ya no depende de los demás o del exterior, mientras más cultivas tu interior, más poder tienes sobre ti misma y tus emociones.

Mejora tu autoestima

Pasar tiempo contigo misma te ayuda a construir una relación más sana contigo, basada en el respeto, la amabilidad y la aceptación personal, aprendes la importancia de hablarte bonito, de mantener un lenguaje interior positivo que eleva tu autoestima y te ayuda a tener más armonía.

Dejas de sufrir la soledad o la soltería

Aprender a disfrutar la soltería y los momentos de soledad puede fortalecer el crecimiento personal, ayudarte a desarrollar resiliencia y favorecer relaciones más sanas en el futuro, pues ya no atraes desde la carencia, sino desde el amor propio.

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