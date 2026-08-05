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El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas

Lejos de ser exclusivo de las celebridades, el alter ego es una herramienta para ganar confianza, superar miedos y alcanzar el éxito.

Agosto 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas

El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas

Getty Images

¿Y si la versión más segura, valiente y decidida de ti ya existiera? Durante años se ha mantenido la idea de que el alter ego es una herramienta exclusiva de artistas y celebridades, que utilizan para enfrentar desafíos, hablar en público o tomar decisiones importantes para alcanzar el éxito; sin embargo, tú también puedes utilizar este recurso.

De acuerdo con la psicología, crear un alter ego no significa fingir ser alguien más, sino desarrollar una identidad que te ayude a potenciar cualidades que ya posees, pero que a veces permanecen ocultas por el miedo, la inseguridad o las dudas.

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¿Qué es un alter ego?

Un alter ego es una versión intencional de ti misma que representa las características que deseas fortalecer, esta “versión de ti misma” te ayuda a ser más segura, creativa, disciplinada, extrovertida o resiliente, según lo que tu quieras proyectar.

La idea es mucho más fácil de lo que imaginas, pues consiste en “ponerse en el papel” de esa identidad cuando enfrentas alguna situación que te genera ansiedad o inseguridad, pues al hacerlo, tu cerebro puede poner distancia de las emociones negativas y actúa con mayor objetividad y determinación.

¿Por qué el alter ego es poderoso y sí funciona?

La psicología señala que crear un alter ego ayuda a reducir la autocrítica, fortalecer el autocontrol y aumentar la confianza para enfrentar el miedo al fracaso, que es lo que generalmente nos detiene a tomar los retos que nos llevan al éxito.

Además, adoptar un alter ego permite romper patrones mentales limitantes y construir nuevos hábitos de comportamiento mediante la repetición.

El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas

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Getty Images

Cómo crear un alter ego paso a paso

Estos son los cincos pasos fáciles de llevar a cabo para crear un alter ego que te permita llevarte a tu mejor versión y a conseguir tu metas y sueños.

Define el objetivo

Antes de crear un alter ego, pregúntate qué deseas mejorar: ¿Quieres hablar con más seguridad? ¿Perder el miedo al rechazo? ¿Ser más constante? Tu objetivo será la base de esa nueva identidad.

Elige sus cualidades

Haz una lista de las características que admiras y que te gustaría desarrollar, puede ser alguien más valiente, paciente, creativo, disciplinado, carismático o líder.

Dale una identidad

Ponle un nombre, imagina cómo se viste, cómo habla, cómo camina y cómo enfrenta los problemas, mientras más clara sea esa imagen mental, más fácil será activarla cuando la necesites.

Crea un ritual para activarlo

Algunas personas utilizan una prenda específica, un perfume, una frase de poder, una canción o un accesorio como señal para entrar en el papel de su alter ego antes de una entrevista, una presentación o una situación importante.

Actúa como ella o él

Cuando aparezcan los nervios, pregúntate: "¿Qué haría mi alter ego en este momento?”. Poco a poco, esas conductas dejarán de sentirse ajenas y comenzarán a formar parte de tu personalidad.

Es importante que entiendas que un alter ego no busca ocultar quién eres ni reemplazar tu personalidad, pues su verdadero poder consiste en recordarte que muchas de las cualidades que admiras ya existen dentro de ti y solo necesitan el espacio adecuado para salir.

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