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La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan

Considerado familiar del ghosting, el orbiting ocurre cuando una persona se aleja de tu vida, pero continúa presente de forma virtual.

Julio 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan

La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan

Getty Images

Hay personas que, aunque se alejan de ti, continúan presentes desde la distancia, y es que en la era digital en la que vivimos, poner fin a una relación o dejar de hablar con alguien no siempre significa desaparecer por completo, ya que podrías ser víctima del orbiting, o incluso practicarlo tu misma.

Este término se refiere a una presencia silenciosa en tu vida a través de las redes sociales, un fenómeno que refleja la nueva forma en que muchas personas enfrentan los vínculos y las despedidas en internet.

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¿Qué es el orbiting?

El término, que viene del inglés orbit (órbita), describe la conducta de alguien que “gira” alrededor de otra persona sin acercarse realmente a ella, es decir, permanece presente desde la distancia, observando y siguiendo sus movimientos digitales, pero evitando establecer una comunicación clara.

¿Cómo saber si alguien te está haciendo orbiting?

Una de las principales razones del orbiting es la dificultad para cerrar ciclos, pues quienes lo practican no buscan retomar la relación, pero tampoco quieren romper el vínculo por completo, por lo que mantienen una conexión a través de las redes sociales.

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La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan

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Siempre ve tus historias, pero nunca te escribe

Es una de las primeras personas en ver tus historias, pero no se atreve a comenzar una conversación directa contigo, si sigue al pendiente de ti a través de lo que compartes en internet, es una forma silenciosa de seguir en tu vida, aunque no tenga intenciones de restablecer el vínculo.

Reaparece con un like o una reacción de forma inesperada

Aunque puede parecer un gesto insignificante, cuando aparece después de un largo silencio y no va acompañado de una conversación, te puede generar confusión e incluso incertidumbre sobre lo que está buscando.

La relación sólo existe en las redes sociales

La interacción nunca pasa de las redes, está presente en tu vida digital, pero ausente cuando se trata de crear un vínculo real y auténtico.

De acuerdo con psicólogos y especialistas en comportamiento humano, esta “presencia silenciosa” puede crear confusión en quien la recibe, porque genera señales contradictorias: alguien parece interesado al mirar todo lo que publicas, pero al mismo tiempo no busca una conversación real.

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