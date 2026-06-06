La energía sexual es considerada una de las fuerzas más poderosas y transformadoras del ser humano; sin embargo, también puede convertirse en un espacio donde permanecen emociones no resueltas, sentimientos de culpa y vínculos con experiencias o relaciones del pasado que dificultan avanzar plenamente hacia nuevas etapas.

Y es que más allá de la intimidad física, la energía sexual está ligada a nuestras emociones y experiencias, por ello es importante cortar con esta energía para recuperar de nuevo nuestro bienestar y equilibrio interior.

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Señales de que necesitas limpiar tu energía sexual

De acuerdo con algunas corrientes espirituales, el universo manda señales claras de que necesitas hacer una limpieza sexual y eliminar de tu cuerpo la energía que parejas del pasado hayan dejado en ti, pues podrían estar afectando algunas áreas de tu vida como la amorosa o incluso la económica.

Tus proyectos profesionales no avanzan

Esto se manifiesta como dificultades para encontrar un nuevo empleo, un mejor salario o nuevas oportunidades, incluso tus ideas creativas se ven limitadas, y te es muy difícil poder emprender.

No logras manifestar

Aunque intentas atraer nuevas cosas a tu vida, es como si el Universo te estuviera ignorando; sin embargo, es la energía sexual de tu ex la que está bloqueando la llegada de tus sueños.

No llega un nuevo amor

Tal vez llevas varios años soltera o por más que lo intentas, tus intentos por mantener una nueva relación no funcionan, pero ocurre lo mismo que con el punto anterior, tu energía está bloqueada.

Problemas hormonales

Sí, también se manifiesta de forma física, la energía de tu ex también se guarda en las memorias de tu útero y te provoca dolores menstruales más intensos, e incluso cambios hormonales inexplicables.

El ritual definitivo para cortar la energía sexual de relaciones pasadas Getty Images

Ritual para limpiar tu energía sexual

Existen muchas formas de realizar una limpieza energética, pero esta es una de las más simples y efectivas:

Primero, toma una hoja de papel y escribe los nombres de todas las personas con las que has tenido una relación íntima.

Después, prepárate para tomar un baño con sal, puede ser en casa utilizando sal marina o, si tienes la oportunidad, directamente en el mar, mientras el agua recorre tu cuerpo de pies a cabeza, comienza a mencionar cada uno de los nombres que escribiste y repite:

“Libero mi energía de tu energía. Te envío paz y amor, y permito que tu energía regrese a ti”.

Hazlo con cada persona, tomándote unos segundos para reconocer y liberar ese vínculo de manera consciente. Cuando termines, cierra el ritual con la siguiente afirmación:

“Suelto mi pasado y me entrego plenamente a mi presente”.

Sanar tu energía sexual y liberar la energía de cada una de tus parejas, no es un misterio, es un acto de amor propio y reconexión con tu poder personal.