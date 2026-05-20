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Equidad

¿Por qué las mujeres que no se maquillan resultan tan atractivas? La psicología explica el secreto de su magnetismo

Muchos hombres encuentran especialmente atractivas a las mujeres que deciden mostrarse al natural y sin maquillaje. Pero, ¿por qué ocurre esto?

Mayo 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué las mujeres que no usan maquillaje parecen más atractivas para los hombres?

¿Por qué las mujeres que no usan maquillaje parecen más atractivas para los hombres?

Getty Images

El maquillaje se ha convertido en una herramienta imprescindible para quienes desean proyectar una imagen cuidada y atractiva; sin embargo, con el paso de los años, esto ha ido cambiando, pues las nuevas generaciones buscan una imagen mucho más natural y menos producida, al grado de no usar maquillaje.

La psicología muestra algo muy interesante sobre las mujeres que no usan maquillaje y optan por mostrar una imagen mucho más natural, y es que muchos hombres las encuentran especialmente atractivas y deseables.

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¿Por qué las mujeres que no usan maquillaje parecen más atractivas para los hombres?

La respuesta no tiene que ver únicamente con la apariencia física, pues de acuerdo con la psicología y expertos en comportamiento humano, el atractivo de una mujer que no se maquilla suele estar relacionado con señales psicológicas asociadas a su autenticidad, su confianza y la cercanía emocional.

Rasgos de personalidad de las mujeres que no se maquillan según la psicología

De acuerdo con algunos estudios en comportamiento humano, las mujeres que no se maquillan comparten algunos rasgos de personalidad que resultan muy atractivos, no solo para los hombres, sino para las personas en general, por el efecto que causan.

¿Por qué las mujeres que no usan maquillaje parecen más atractivas para los hombres?

¿Por qué las mujeres que no usan maquillaje parecen más atractivas para los hombres?

Getty Images

Son más auténticas

La psicología señala que los rostros naturales suelen percibirse como más auténticos, honestos y fáciles de interpretar emocionalmente, y esa naturalidad transmite confianza, cercanía y una sensación de conexión más real.

Tienen confianza

No maquillarse puede transmitir seguridad y autoestima, ya que refleja comodidad con la propia apariencia, y esa confianza natural suele resultar más atractiva y magnética que cualquier rasgo físico específico.

Efecto “rostro real”

Algunos estudios sugieren que los rostros naturales y expresivos generan mayor cercanía emocional, y sin maquillaje excesivo, las emociones y gestos se perciben mejor, haciendo que la belleza natural parezca más cálida y auténtica.

No le temen a las imperfecciones

Las pequeñas imperfecciones pueden hacer que una persona resulte más atractiva porque transmiten naturalidad y autenticidad, y la psicología señala que lo demasiado perfecto puede parecer artificial, mientras que lo humano genera más cercanía y empatía.

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