5 tonos de uñas que hacen ver tus manos más caras al instante

Hay colores de uñas que se ven lindos y luego están los que hacen que automáticamente tus manos se vean muchísimo más elegantes.

La diferencia normalmente no está en lo llamativo, sino en los tonos que hacen que todo se vea más limpio, pulido y sofisticado.

Blanco lechoso

Ese blanco suave tipo “milk nails” sigue dominando porque hace que las manos se vean limpias, delicadas y caras sin esfuerzo.

Además combina con absolutamente TODO.

Nude rosado

Es el equivalente a “tu mano, pero en versión más bonita”.

Los tonos nude con subtono rosado suelen hacer que la piel se vea más sana y uniforme, además de verse súper elegantes en cualquier largo de uña.

Rojo cereza profundo

El rojo clásico nunca falla, pero los tonos cereza oscuros tienen algo especialmente sofisticado.

Se ven femeninos, fuertes y muy pulidos sin sentirse escandalosos.

Beige almendra

Este tono tiene energía de lujo silencioso total.

Se ve discreto, elegante y muchísimo más caro que colores demasiado brillantes o saturados.

Café espresso

Los tonos chocolate profundos empezaron a reemplazar al negro porque se ven igual de elegantes, pero mucho más suaves y refinados.

Especialmente en otoño e invierno se ven impresionantes.

Los colores que pueden restar elegancia

No porque estén “prohibidos”, sino porque visualmente pueden hacer que el manicure se vea menos pulido.

Neones demasiado intensos, glitter exagerado o tonos muy saturados suelen cansar más rápido visualmente y se ven menos versátiles.

Al final, las uñas que más elevan un look suelen ser las que se sienten limpias, intencionales y fáciles de combinar.