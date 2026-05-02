Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Sonidos prohibidos: El uso de grabaciones de audio para excitarse juntos

El oído es el camino más corto al deseo. Te enseñamos a usar el audio erótico propio para elevar la temperatura en pareja.

Mayo 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujeres empoderadas... ¿pero sin tocar el sexo? No, no, NO

Sonidos prohibidos: El uso de grabaciones de audio para excitarse juntos.

Es hora de jugar con el sentido más olvidado: el oído. Las grabaciones de audio son el fetiche perfecto porque son íntimas, reales y no requieren la producción de un video. Hoy te digo cómo introducir los “sonidos prohibidos” en su rutina para que su próxima sesión sea una experiencia fuera de este mundo.

  • El poder de la memoria auditiva: Escuchar sonidos reales de placer propio activa las neuronas espejo. Según sexólogos, esto permite que el cerebro reviva la intensidad del momento original, facilitando un orgasmo mucho más rápido y potente.
  • Privacidad y confianza: A diferencia de las fotos o videos, el audio es menos invasivo y más difícil de identificar por terceros. Esto reduce la ansiedad de “ser grabada” y permite que ambos se suelten de verdad.
  • Masturbación mutua dirigida: Pongan el audio a todo volumen y mastúrbense viéndose a los ojos. El contraste entre lo que escuchan (el pasado) y lo que ven (el presente) crea una sobrecarga sensorial deliciosa.
  • Narrativa erótica personalizada: Pueden grabar “notas de voz” diciéndose lo que quieren hacerse cuando se vean. La anticipación auditiva es una de las herramientas de seducción más poderosas que existen hoy en día.
El truco de WhatsApp para escuchar un 'audio' antes de enviarlo

Las grabaciones de audio son el fetiche perfecto porque son íntimas, reales y no requieren la producción de un video.

Fotograma “Keepíng Up with the Kardashians”

Tip Cosmo

¡Ojo con la seguridad! Usen apps con encriptación o carpetas bloqueadas. El morbo es rico, pero tu seguridad digital es primero. ¡Graba solo si hay confianza absoluta!

Te puede interesar...
Los fetiches más comunes en los hombres
Amor y Sexo
Los 5 fetiches sexuales más comunes entre los hombres
Octubre 18, 2022
 · 
Fernanda Aviléz
fetiches sexuales de los mexicanos
Amor y Sexo
Los principales fetiches sexuales de los mexicanos para el 2023
Enero 03, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
peliculas-sobre-fetiches-sexuales.jpg
Amor y Sexo
Películas y series sobre fetiches sexuales para ver en pareja este fin de semana
Agosto 11, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja

fetiches sexuales mejorar sexo cómo excitar a tu novio
Scarlet Valencia
Te sugerimos
como-hacer-que-un-hombre-se-vuelva-sexualmente-adicto-a-ti.jpg
Amor y Sexo
Cómo volver a un hombre sexualmente adicto a ti
Noviembre 12, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mujer con fondo rojo y vestido encaje/ mujer provocativa
Amor y Sexo
Las 3 energías que hacen que un hombre se obsesione contigo sin que lo busques
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Lo que un hombre desea saber sobre su 'real crush'
Amor y Sexo
5 formas psicológicas de enamorarlo sin que él se dé cuenta
Mayo 01, 2026
 · 
Scarlet Valencia
duchas anales
Amor y Sexo
¿Cómo practicar anal sin dolor? Y que se vuelva adictivo
Abril 30, 2026
 · 
Scarlet Valencia