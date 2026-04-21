Uñas matcha latte: los 8 estilos virales que arrasan esta primavera

Las uñas matcha latte se han convertido en la tendencia estrella de la primavera, dominando las redes sociales como Instagram o TikTok, convirtiéndose en una opción versátil y contemporánea, perfectas para un look fresco y original que combina con todo.

Inspiradas en la estética del popular té japonés, las matcha latte nails combinan matices que van desde el verde pastel hasta el oliva con acabados brillantes, lechosos o completamente mate.

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Ideas de uñas matcha latte para un look moderno y fresco esta primavera

Aunque son discretas, al mismo tiempo se caracterizan por ser modernas y sofisticadas, con looks que se adaptan a otras tendencias.

Matcha clásico

Se caracterizan por llevarse en un verde suave y uniforme con acabado glossy, ideal para quienes buscan un look minimalista y elegante que combina para cualquier ocasión y llama la atención sin esfuerzo.

Matcha ombré

Con una base nude o translúcida, el verde matcha se transforma en un degradado tipo ombré que aporta un acabado elegante, suave y sofisticado que causa sensación y combina con todo.

Aura

El efecto aura se ha convertido en una de las tendencias más populares del momento, y se pueden adaptar al estilo matcha con tonos verde pastel y un sutil tono rosado que recuerda a la dulce bebida de cafetería.

Matcha francés

Las clásicas uñas francesas se reinventan con el tono verde matcha, logrando un look mucho más moderno y contemporáneo que luce sofisticado sin esfuerzo, para combinar con todos tus looks.

Matcha cat eye

El cat eye sigue siendo una de las mejores propuestas para conseguir uñas elegantes, sofisticadas y llenas de glamour con su acabado magnético que cambia con la luz y crea un diseño ligeramente futurista.

Polka dot matcha

Las polka dot nails siguen estando en tendencia, y llevarla con tonos verdes y rosa pastel, se adapta sin esfuerzo a la tendencia de las uñas matcha latte, creando un look dulce y sofisticado que enamora.

Matcha floral

Las flores son las favoritas de la primavera, y son ideales para darle un toque romántico y femenino a tus uñas verde matcha, ya llenas de estilo.

Matcha minimalista

Los detalles geométricos o líneas finas sobre una base neutra con acentos verdes, puede ser la combinación perfecta para unas matcha nails modernas y llenas de estilo, que puedes rematar con piedras, perlas y otros detalles.

Las “matcha latte nails” no solo evocan una bebida, sino también una sensación de calma que, en medio del ritmo acelerado actual, resulta especialmente atractiva.