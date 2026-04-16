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Moda y Belleza

Uñas de vidrio: 8 diseños delicados y sofisticados que dominarán las tendencias en primavera

El 2026 apunta a convertirse en el año de la sofisticación etérea dentro del nail art, con las uñas de vidrio consolidándose como la tendencia estrella.

Abril 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas de vidrio, la tendencia más chic de la primavera 2026

Ideas de uñas de vidrio, la tendencia más chic de la primavera 2026

Instagram/@nails_and_soul

Esta primavera, las uñas de cristal, también conocidas como uñas de vidrio, se perfilan como una de las tendencias más deseadas, gracias a su acabado translúcido y brillo sutil que evocan la frescura del vidrio pulido.

Ligeras, luminosas y profundamente elegantes, se alinean con la estética minimalista de la temporada, dando lugar a diseños delicados y sofisticados que capturan la luz, y todas las miradas, sin esfuerzo, perfectas para un look contemporáneo y chic.

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Ideas de uñas de vidrio, la tendencia más chic de la primavera 2026

Además de su acabado pulido y su apariencia casi translúcida, las uñas de cristal permiten incorporar detalles sutiles que elevan cualquier diseño, desde acentos minimalistas hasta destellos delicados, cada elemento suma un toque de sofisticación sin perder ligereza.

Estas propuestas pueden servirte de inspiración para lograr un look elegante y acorde con la temporada.

Uñas de vidrio minimalistas

Las uñas de cristal se distinguen por su acabado pulido y transparente, pero pueden realzarse con detalles minimalistas como flores, perlas o pedrería para crear diseños elegantes.

Uñas de cristal con efecto iridiscente

Aunque suelen ser transparentes, las uñas de cristal pueden incorporar efectos de color iridiscente con técnicas como la cat eye, logrando destellos iridiscentes similares a la luz sobre el hielo.

Uñas con efecto tridimensional

Algunos diseños incorporan volumen para acentuar la profundidad del efecto vidrio, logrando uñas reflectantes, elegantes y llamativas.

Uñas de cristal coquette

La base transparente permite crear diseños creativos y femeninos que destacan por su elegancia, y para darle un toque romántico y femenino, puedes agregar sutiles detalles característicos del estilo coquette, como moños y flores.

Uñas de cristal con glitter

Las glass nails se adaptan a uñas cortas y pueden realzarse con glitter y pequeños cristales para un toque glamuroso y luminoso.

Uñas de vidrio de colores

Aunque este diseño generalmente es transparente como el hielo, puedes incorporar el color para crear diseños que evocan a la belleza de los jarrones o vasos de vidrio que están en tendencia.

Uñas de cristal francesas

Reinventa la clásica francesa con este diseño súper original, donde el glitter es el gran protagonista para crear la punta francesa, creando un diseño minimalista y contemporáneo que luce elegante.

Uñas de cristal con detalles encapsulados

Flores secas, mini cristales o detalles primaverales en capas transparentes, hacen que cada uña se convierta en una pieza única y original, ideal para quienes buscan un look más atrevido y chic.

Más que una moda pasajera, las uñas de vidrio reflejan una evolución hacia la belleza ligera, luminosa y sofisticada.

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