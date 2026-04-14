Blueberry nails: 8 diseños delicados que demuestran por qué el azul conquista la primavera

Con la llegada de la primavera, los tonos suaves y las texturas ligeras se convierten en protagonistas, dando paso a manicuras frescas y naturales; entre ellas las blueberry nails, que destacan como una de las tendencias más buscadas de la temporada.

Inspiradas en los matices azules de los arándanos, estas uñas apuestan por diseños originales con un aire contemporáneo que no pasa desapercibido, combinando elegancia y frescura en cada detalle.

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Blue berry nails, diseños inspirados en los tonos azules que conquistan la primavera

Desde versiones minimalistas hasta propuestas más artísticas, te compartimos algunos diseños que explican por qué este tono se ha convertido en el favorito de la temporada.

Francesa vintage

Los diseños vintage se han convertido en una de las tendencias más bonitas de 2026, y se adaptan con elegancia a las blueberry nails, que en este diseño también transforman a la clásica francesa para crear un look único.

Amarillo mantequilla con blue berry

El amarillo mantequilla es uno de los tonos favoritos de la primavera, y mientras lo aplicas como base en las uñas, puedes decorar con pequeños arándanos que le dan vida a tu manicure primaveral.

Blue berry vintage

Los diseños a cuadros nos recuerdan a los años 60, y puedes incorporarlos a tus uñas para crear un diseño vintage y al mismo tiempo moderno con pequeños y sutiles arándanos para estar en tendencia.

Azul con acabado gloss extremo

Un brillo tipo “glazed” que potencia el color y lo hace lucir jugoso, como un arándano fresco, es lo que necesitas para crear un look contemporáneo y muy chic que no pasará desapercibido.

Clean nails

Las clean nails se distinguen por su acabado natural y pulido, pero al incorporar pequeños arándanos se transforman con un toque de color sutil y elegante, perfecto para elevar tu look diario.

Blanco glossy

Las bases blancas nunca pasan de moda, pero si buscas crear un diseño más original, puedes agregar pequeños arándanos y decorar algunas uñas con sales líneas azules para elevar tu manicure.

Polka dot nails

Las polka dot se han convertido en una de las tendencias más buscadas, este diseño apuesta por crear una francesa con pequeños lunares sobre el color azul, y remata el diseño con pequeños arándanos.

Arándanos sobre azul

Combina diferentes tonos de azul para crear este diseño minimalista y con un toque contemporáneo que no pasará desapercibido y causará fascinación.

Milky white

El blanco con efecto lechoso es una apuesta segura para lograr una manicura sobria y elegante; sin embargo, añadir pequeños arándanos es la clave para darle un sutil toque de color y personalidad.

Las blueberry nails reflejan un cambio en la forma de entender la belleza: menos rígida, más expresiva y profundamente conectada con la naturaleza.