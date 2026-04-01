Test: El estilo que necesitas estas vacaciones (según tu personalidad)

Esta temporada, Suburbia se convierte en ese aliado perfecto para armar una maleta inteligente, versátil y con mucha personalidad. Desde sets ligeros en tonos neutros que elevan cualquier look sin esfuerzo, hasta vestidos fluidos, chalecos con vibra boho y piezas comfy que funcionan para cualquier destino.

La clave está en encontrar prendas que no solo se vean bien, sino que conecten contigo y con la forma en la que disfrutas tus vacaciones. Porque sí: todos queremos sentirnos increíbles. Este test es tu guía para descubrir ese estilo que te define cuando estás lejos de la rutina. El que te hace sentir libre, cómoda y completamente tú. ¿Lista para encontrarlo?

1. ¿Qué tipo de vacaciones te emocionan más?

A) Un roadtrip improvisado

B) Un resort all inclusive

C) Un pueblito mágico con encanto

D) Una escapada a la playa con amigas

E) Un viaje familiar relajado

2. Tu outfit ideal para viajar es:

A) Cómodo pero cool (shorts + camisa ligera)

B) Coordinado y chic

C) Romántico y relajado

D) Fresco y con vibe playera

E) Práctico y versátil

3. ¿Qué no puede faltar en tu maleta?

A) Sneakers blancos

B) Un set matching

C) Vestidos ligeros

D) Trajes de baño

E) Prendas cómodas para todo momento

4. Tu color favorito para el verano es:

A) Beige o neutros

B) Blanco total

C) Tonos pastel

D) Tierra y terracota

E) Verde o prints divertidos

5. ¿Cómo te describes en vacaciones?

A) Relajada pero con estilo

B) Elegante sin esfuerzo

C) Soñadora

D) Libre y espontánea

E) Organizada y comfy

6. Tu calzado ideal:

A) Tenis o loafers

B) Sandalias minimalistas

C) Flats delicados

D) Sandalias de cuero

E) Lo que sea cómodo

7. ¿Qué accesorio eliges?

A) Lentes de sol cool

B) Bolsas estructuradas

C) Mascadas con estampados

D) Chalecos o capas ligeras

E) Tote bag funcional

8. Tu plan perfecto en el día:

A) Explorar la ciudad

B) Spa + brunch

C) Café + paseo

D) Playa todo el día

E) Actividades en familia

9. ¿Qué te define más al vestir?

A) Casual sofisticado

B) Minimalismo elegante

C) Romanticismo

D) Espíritu boho

E) Funcionalidad

10. Tu frase en vacaciones sería:

A) “Menos es más”

B) “Todo combinado, siempre”

C) “Quiero sentirme linda y cómoda”

D) “Flow libre”

E) “Lista para todo”

RESULTADOS

Mayoría A: Casual sofisticada

Tu estilo es effortless pero perfectamente armado. Piensa en conjuntos en tonos neutros, como los looks en beige con shorts y camisas ligeras. Eres de las que siempre se ven bien sin intentarlo demasiado. Tu must: sets relajados, sneakers blancos y camisas frescas.

Mayoría B: Elegancia minimal

Eres la que domina el arte del “menos es más”. Siluetas limpias, tonos claros y outfits que gritan sofisticación sin exagerar. Ideal para resort vibes. Tu must: looks monocromáticos, sandalias minimal y telas ligeras.

Mayoría C: Romántica chicTe encantan los detalles delicados y los vestidos que fluyen con el viento. Tu estilo es femenino, dulce y perfecto para destinos pintorescos. Tu must: vestidos vaporosos, telas suaves y tonos claros.

Mayoría D: Boho playera

Eres libre, relajada y con un toque sexy natural. Chalecos bordados, shorts y prendas frescas son tu uniforme ideal para vacaciones.Tu must: piezas con textura, sandalias y vibes naturales.

Mayoría E: Comfy cool

Para ti, la prioridad es sentirte bien sin sacrificar estilo. Te inclinas por piezas versátiles como vestidos amplios o conjuntos relajados con prints. Tu must: outfits funcionales, telas cómodas y prints statement.