Los tonos de uñas que hacen que tu bronceado se vea más bonito

Hay colores de uñas que automáticamente hacen que la piel se vea más dorada, luminosa y glowy.
Especialmente en épocas de calor o vacaciones, el tono correcto puede hacer que el bronceado se vea muchísimo más bonito sin necesidad de hacer nada extra.
Blanco lechoso
El contraste suave entre blanco y piel bronceada hace que el tono dorado resalte muchísimo más.
Por eso las famosas “milky nails” siguen siendo favoritas cada verano.
Coral cálido
Los tonos coral ayudan a que la piel se vea más viva y luminosa.
Especialmente en pieles medias o cálidas se ven espectaculares.
Nude durazno
Muchísimo más favorecedor que algunos nude grises o muy fríos.
Da efecto limpio, elegante y súper fresco.
Azul cielo
Sí, aunque suene raro.
Los tonos azules suaves crean contraste con la piel cálida y hacen que el bronceado se vea muchísimo más intenso visualmente.
Chocolate brillante
Los cafés cálidos profundos se ven elegantísimos en piel bronceada y hacen que las manos se vean muchísimo más sofisticadas.
Al final del día, la clave para lucir un bronceado de impacto no está solo en las horas bajo el sol, sino en jugar con los contrastes y la colorimetría. Ya sea que busques la frescura de unas milky nails o la sofisticación de un tono chocolate, el color correcto actúa como un iluminador instantáneo para tu piel.
¿Un último consejo de experta?
No olvides aplicar un top coat de acabado ultra brillante o tipo gel; ese reflejo de luz extra es lo que terminará de darte el efecto glowy que buscamos. ¡Anímate a probar estos tonos y deja que tus manos sean las protagonistas de tus vacaciones!