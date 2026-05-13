Uñas pétalos de rosa: la tendencia romántica y sofisticada que dominará la primavera 2026

Inspiradas en los tonos suaves y aterciopelados de las rosas en plena floración, las uñas pétalos de rosa, se han convertido en las favoritas de quienes buscan diseños delicados, femeninos y sofisticados con un toque contemporáneo.

Esta tendencia femenina se caracteriza por sus diseños naturales que buscan recrear la belleza de los pétalos, con acabados ligeros y luminosos para un look romántico y femenino que no pasa desapercibido.

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¿Cómo son las uñas pétalos de rosa?

La clave de esta tendencia está en su acabado etéreo, algunos diseños incorporan capas translúcidas para crear profundidad, como si las uñas estuvieran cubiertas por pétalos de rosa delicados.

Los efectos glossy, el shimmer ultrafino y detalles florales o metálicos le dan un acabado moderno y contemporáneo a las uñas, pues lejos de los excesos, se busca un manicure elegante y sofisticado, pero moderno.

Ideas de uñas pétalos de rosa para esta temporada primaveral

Esta tendencia mezcla acabados translúcidos, colores empolvados y un brillo sutil que hace que las manos luzcan sofisticadas sin esfuerzo, checa estas ideas para llenarte de inspiración y elegir tu próximo diseño.

Efecto pétalo translúcido

Esta propuesta se adapta a la tendencia del lujo silencioso, donde menos es más, y es perfecta para quienes buscan darle color a las uñas, pero con un acabado delicado que enamora.

Con efecto brillo perlado

Los efectos soft chrome siguen en tendencia y se adapta de forma elegante y sofisticados a los tonos rosados de los pétalos de rosa, que combina con cualquier look y proyecta la belleza de las manos.

Pétalos de rosa ombré

Si buscas un diseño más delicado, opta por un efecto ombré, que consiste en difuminar el color para conseguir un look original y lleno de elegancia.

Uñas jelly en rosa suave

Los efectos jelly se caracterizan por dar naturalidad a las uñas con delicadeza y elegancia, y en tonos rosados luce moderno y femenino.

Cat eye rosa

El cat eye llegó para quedarse, con su efecto magnético que refleja la luz con el movimiento de las manos, se ha posicionado como una de las propuestas más elegidas en salones de uñas.

Pétalos de rosa con microcristales

Si quieres uñas más creativas y brillantes, opta por agregar a tu base rosada nude, pequeños cristales que crearán destellos sutiles que no pasarán desapercibidos.

En una temporada donde la moda apuesta por lo romántico, lo femenino y lo delicado, esta manicure se perfila como el accesorio beauty imprescindible de la primavera 2026.