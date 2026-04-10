Uñas Dolce Vita: el nail art italiano que será tendencia esta primavera

La tendencia Dolce Vita es ideal para esta primavera, ya que apuesta por uñas con colores vibrantes y un estilo inspirado en los paisajes italianos, manteniendo el glamour y la elegancia que evoca a los paisajes mediterráneos.

Estas uñas se caracterizan por diseños sutiles pero sofisticados, que utiliza tonos como el blanco lechoso, amarillo mantequilla, rojo tomate, verde oliva y azul cielo que se combinan con líneas finas, micro flores, frutas delicadas y detalles inspirados en cerámica italiana.

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Ideas de uñas dolce vita para esta primavera

Las bases translúcidas, el efecto glossy y las formas cortas o almendradas refuerzan esa estética despreocupada que recuerda al verano europeo, con sus acentos con limones, rayas marineras y lunares que da como resultado un look fresco y femenino.

Lemonade nails

Los limones y el color azul son elementos característicos de este diseño que no sólo arrasa en primavera, el verano también se ve influenciado por estas uñas que evocan a la belleza italiana.

Paisajes del Mediterráneo

Si buscas un diseño mucho más creativo, puedes hacer de tus uñas un lienzo y crear hermosas pinturas que evoquen a la belleza de los paisajes italianos en el verano, con sus tonos azules y amarillos como protagonistas.

Micro dolce vita

Las micro french son tendencia en 2026, y puedes adoptar esta tendencia a las dolce vita, con una línea fina con diseño talavera al estilo italiano que no pasa desapercibida y luce elegante y minimalista.

Clean nails al estilo italiano

Las clean nails son otras de las propuestas que están arrasando este 2026, y puede llevarlas al estilo dolce vita con pequeñas flores en tonos azules, como las que decoran las bellas ciudades italianas.

Encanto italiano

Lleva la cocina italiana en tus uñas, los clásicos elementos como el tomate, las aceitunas, las sardinas y los manteles a cuadros pueden lucir hermosos en tus uñas y con mucho encanto, ideal para quienes no temen ser originales.

Blue berry nails

Las líneas verticales en azul, junto con detalles de blueberries y limones, crean un diseño fresco, original y con un toque de elegancia.

Azul en toda su expresión

Inspiradas en las aguas azules de Italia, este diseño se convierte en el protagonista de un diseño elegante, fresco y perfecto para la temporada.

Versátiles y fáciles de adaptar, este nail art funciona tanto para un look diario como para ocasiones especiales.