Suscríbete
Síguenos en:
Equidad

¿Qué es el scripting? La técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Escribir el futuro que deseas como si ya estuviera ocurriendo es una de las formas más efectivas de manifestar. ¿Por qué sí funciona el scripting?

Agosto 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Scripting: a técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Scripting: a técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Getty Images

Durante años, muchas personas han recurrido a distintas herramientas para manifestar sus deseos y alcanzar sus metas, y una técnica que ha ganado popularidad es el scripting, un método que va más allá de repetir frases motivacionales o lanzar deseos al universo.

A través de la escritura consciente, esta práctica invita a plasmar con claridad aquello que se quiere lograr, ayudando a enfocar los pensamientos, las emociones y las acciones hacia ese objetivo, razón por la que muchos creen que es mucho más efectiva que cualquier otra.

Te podría interesar: El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas

¿Qué es el scripting?

El scripting consiste en escribir, con el mayor detalle posible y en tiempo presente, la vida que deseas como si ya fuera una realidad, describiendo emociones, acciones y experiencias en lugar de hacer una simple lista de deseos.

La idea es bastante sencilla: mientras más específica y emocional sea la forma en que escribes tus deseos, más fácil será visualizar ese futuro, algunos aseguran que es mucho mejor cuando describes una escena de televisión, usando cada detalle y plasmando las emociones que te hace sentir.

Quienes practican el scripting aseguran que este ejercicio ayuda a fortalecer la claridad mental y favorece la toma de decisiones y acciones alineadas con los objetivos que se desean alcanzar.

Al escribir, te conviertes, creas”, asegura la especialista en journaling, Ana Juma. ”No se trata de desear más, sino de conectar emoción, intención y acción; de pensar, sentir y hacer con coherencia”.

Scripting: a técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Scripting: a técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Getty Images

¿Cómo poner en práctica el scripting?

Si quieres usar esta práctica para manifestar tus proyectos o deseos, puedes seguir estos sencillos pasos, que te tomarán solo algunos minutos al día.

Elige un cuaderno: No se trata de cualquier cuaderno, tiene que ser uno que te guste y que de alguna manera sientas especial, para crear una conexión mágica.

Escribe en presente: En lugar de escribir una simple lista como “quiero un trabajo que me apasione”, puedes ser más específica: “Tengo un trabajo que me apasiona, me siento valorada, cada día aprendo algo nuevo, me pagan un excelente sueldo”.

Siente las emociones mientras escribe: Cuando describes cómo te sientes, estás activando la experiencia como si ya la estuvieras viviendo, y eso poner al Universo a trabajar a tu favor.

Incluye detalles vívidos: Es importante que también incorpores detalles como: qué ves, qué escuchas, cómo cambia tu día con eso que ya sucedió. Entre más detallada seas, será mucho mejor.

Corrobora con la acción: Recuerda que es sólo una herramienta y para que funcione, no basta con solo escribir, también tienes que trabajar con tu intención, aplicar a entrevistas, salir a entrenar, aprender nuevas habilidades, tienes que moverte en la dirección de tu sueño u objetivo.

Te puede interesar
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
dime-en-que-alimento-te-refugias-y-te-dire-que-carencia-afectiva-tienes.jpg
Wellness
Dime en qué alimento te refugias y te diré qué carencia afectiva tienes
Septiembre 23, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
6-formas-de-lograr-tus-metas-de-modo-positivo.jpg
Amor y Sexo
La anatomía de una Diosa: 5 pasos inspirados en Carl Jung para revelarla y alcanzar el éxito
Febrero 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Wellness
Self-Love: Cómo reconstruir tu autoestima y aumentar la confianza en ti misma
Febrero 08, 2022
 · 
Andrés Olascoaga
Un hombre con baja autoestima podría ser tu peor relación
Amor y Sexo
¿Por qué deberías alejarte de una relación con un hombre de baja autoestima?
Marzo 03, 2021
 · 
Cosmopolitan

Herramientas de manifestación
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Las cosas que deberías tener claras antes de los 30 y que pocos se atreven a decirte
Equidad
Las 8 cosas que deberías tener claras antes de los 30 y que pocos se atreven a decirte
Julio 31, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Características que distinguen a las mujeres más raras y excepcionales
Equidad
¿Eres una de ellas? Estas 5 características distinguen a las mujeres más raras y excepcionales
Agosto 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan
Equidad
La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan
Julio 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas
Equidad
El poder del alter ego: cómo crear uno para aumentar tu confianza, vencer tus miedos y alcanzar tus metas
Agosto 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez