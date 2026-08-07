¿Qué es el scripting? La técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas

Durante años, muchas personas han recurrido a distintas herramientas para manifestar sus deseos y alcanzar sus metas, y una técnica que ha ganado popularidad es el scripting, un método que va más allá de repetir frases motivacionales o lanzar deseos al universo.

A través de la escritura consciente, esta práctica invita a plasmar con claridad aquello que se quiere lograr, ayudando a enfocar los pensamientos, las emociones y las acciones hacia ese objetivo, razón por la que muchos creen que es mucho más efectiva que cualquier otra.

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¿Qué es el scripting?

El scripting consiste en escribir, con el mayor detalle posible y en tiempo presente, la vida que deseas como si ya fuera una realidad, describiendo emociones, acciones y experiencias en lugar de hacer una simple lista de deseos.

La idea es bastante sencilla: mientras más específica y emocional sea la forma en que escribes tus deseos, más fácil será visualizar ese futuro, algunos aseguran que es mucho mejor cuando describes una escena de televisión, usando cada detalle y plasmando las emociones que te hace sentir.

Quienes practican el scripting aseguran que este ejercicio ayuda a fortalecer la claridad mental y favorece la toma de decisiones y acciones alineadas con los objetivos que se desean alcanzar.

“Al escribir, te conviertes, creas”, asegura la especialista en journaling, Ana Juma. ”No se trata de desear más, sino de conectar emoción, intención y acción; de pensar, sentir y hacer con coherencia”.

Scripting: a técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas Getty Images

¿Cómo poner en práctica el scripting?

Si quieres usar esta práctica para manifestar tus proyectos o deseos, puedes seguir estos sencillos pasos, que te tomarán solo algunos minutos al día.

Elige un cuaderno: No se trata de cualquier cuaderno, tiene que ser uno que te guste y que de alguna manera sientas especial, para crear una conexión mágica.

Escribe en presente: En lugar de escribir una simple lista como “quiero un trabajo que me apasione”, puedes ser más específica: “Tengo un trabajo que me apasiona, me siento valorada, cada día aprendo algo nuevo, me pagan un excelente sueldo”.

Siente las emociones mientras escribe: Cuando describes cómo te sientes, estás activando la experiencia como si ya la estuvieras viviendo, y eso poner al Universo a trabajar a tu favor.

Incluye detalles vívidos: Es importante que también incorpores detalles como: qué ves, qué escuchas, cómo cambia tu día con eso que ya sucedió. Entre más detallada seas, será mucho mejor.

Corrobora con la acción: Recuerda que es sólo una herramienta y para que funcione, no basta con solo escribir, también tienes que trabajar con tu intención, aplicar a entrevistas, salir a entrenar, aprender nuevas habilidades, tienes que moverte en la dirección de tu sueño u objetivo.