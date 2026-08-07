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Herramientas de manifestación
Herramientas de manifestación: técnicas y prácticas que ayudan a hacer realidad metas, sueños y objetivos
Equidad
¿Qué es el scripting? La técnica de manifestación que ayuda a visualizar la vida que deseas
Escribir el futuro que deseas como si ya estuviera ocurriendo es una de las formas más efectivas de manifestar. ¿Por qué sí funciona el scripting?
Agosto 07, 2026
·
Melisa Velázquez