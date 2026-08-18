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Moda y Belleza

Coconut Nails: 6 ideas para llevar la manicura blanca con un toque sofisticado, moderno y elegante

Las Coconut Nails demuestran que una manicura blanca no tiene por qué ser aburrida, pues su acabado cremoso crea un diseño sofisticado y moderno que resulta irresistible.

Agosto 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así se llevan las Coconut Nails que son tendencia por su acabado minimalista y elegante

Así se llevan las Coconut Nails que son tendencia por su acabado minimalista y elegante

Instagram/@gelcare.official

El blanco se ha convertido en una de las tendencias más buscadas del 2026; sin embargo, se ha renovado con acabados cremosos y efectos luminosos o translúcidos, que dan como resultado un manicure minimalista, fresco, elegante y muy sofisticado.

Inspiradas en el tono cremoso del interior de un coco, esta tendencia llamada Coconut Nails, destaca por su apariencia limpia, sofisticada y versátil que combina con todo y no pasa desapercibida, pues su belleza va más allá de llevar un simple tono blanco.

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Así se llevan las Coconut Nails que son tendencia por su acabado minimalista y elegante

Aunque pueden parecer sencillas, estos diseños te demostrarán lo lujosas que se pueden ver las Coconut Nails, y el impacto que pueden crear en tus outfits de oficina o casuales.

Coconut clásico

La versión más sencilla apuesta por un blanco lechoso y ligeramente translúcido sobre uñas cortas o de longitud media, el resultado es discreto, pulido y perfecto para quienes buscan una manicura que combine con cualquier atuendo.

Coconut french

Para darle un giro contemporáneo a la manicura francesa, puedes utilizar una base blanca cremosa y añadir las puntas en un blanco ligeramente más intenso, este contraste sutil crea un efecto elegante y delicado sin caer en excesos.

Coconut chrome

Si quieres un acabado más llamativo, el efecto cromado perlado es una excelente opción, sobre la base blanca se aplica un acabado brillante que refleja la luz y aporta ese aspecto nacarado que hace que las uñas parezcan más sofisticadas.

Coconut con detalles minimalistas

El blanco con detalles minimalistas llama la atención sin esfuerzo, una línea fina, pequeños puntos metálicos o discretos detalles dorados sobre una base de Coconut pueden transformar una manicura sencilla en una propuesta perfecta para una ocasión especial.

Coconut aura

Para quienes prefieren diseños originales, las Aura Nails pueden adaptarse a esta tendencia utilizando una base blanca lechosa y un ligero halo de color en el centro de la uña.

Coconut perlado

El acabado perlado es una de las mejores alternativas para elevar esta manicura, solo basta una capa de brillo nacarado sobre el blanco cremoso para aportar luminosidad y dimensión, creando un resultado sofisticado que funciona tanto para el día a día como para eventos especiales.

Con diferentes acabados, texturas y pequeños detalles, este tono puede convertirse en una propuesta moderna, femenina y elegante que se adapta a cualquier estilo.

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