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Tradwife
Tradwife: la tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo, y que promueve un estilo de vida conservador basado en los roles de género tradicionales.
Equidad
¿Qué significa ser una “Tradwife”? La tendencia viral que cuestiona el papel de la mujer y el feminismo
El auge de las “Tradwife” ha causado polémica entre quienes piensan que es un movimiento que pone en riesgo los derechos de la mujer y el avance del feminismo.
Julio 17, 2026
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Melisa Velázquez