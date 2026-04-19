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Amor y Sexo

Top 10 cosas que debes vivir antes de comprometerte con tu pareja

No te apresures al altar. Descubre la lista de deseos obligatoria para convertirte en una mujer completa antes de ser “la mitad” de alguien más.

Abril 19, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Top 10 cosas que debes vivir antes de comprometerte con tu pareja.

Getty Images

El compromiso no es una meta de llegada, es un viaje largo, y para disfrutarlo, primero tienes que haber explorado tu propio mapa. Hay cosas que solo puedes saborear cuando eres “tú contra el mundo”, sin tener que consultar qué cenar o a qué hora llegar. Comprometerse desde la carencia o el aburrimiento es el error más común de los 20 y 30. Aquí encontrarás un top de las 10 experiencias que te van a dar la madurez, la seguridad y las historias necesarias para que, cuando elijas a alguien, sea porque quieres y no porque lo necesitas.

  1. Viajar sola (al menos una vez): Irte a un lugar donde nadie te conozca te obliga a confiar en tu instinto. Según la psicología del desarrollo, esto fortalece el autoconcepto y la capacidad de resolución de problemas.
  2. Vivir por tu cuenta: Aprender a cambiar un foco, administrar tus facturas y disfrutar del silencio de tu propia casa. Saber que puedes sostenerte sola elimina el miedo al abandono.
  3. Tener una “mala relación": Sí, suena raro, pero según la Dra. Ty Tashiro, aprender lo que no quieres te ayuda a identificar las red flags en el futuro. Te da perspectiva y gratitud.
  4. Alcanzar una meta financiera propia: Comprarte ese bolso de lujo, ese coche o dar el enganche de un depa con tu propio dinero. El empoderamiento financiero es la base de la igualdad en la pareja.
  5. Sanar tus “daddy issues” en terapia: Antes de proyectar tus traumas infantiles en tu novio, resuélvelos con un profesional. Una relación sana requiere dos adultos funcionales, no dos niños heridos.
  6. Disfrutar de tu sexualidad sin etiquetas: Explora qué te gusta a ti, sin la presión de complacer a nadie más. Conocerte en la cama es el primer paso para una vida sexual plena en pareja.
  7. Tener un hobby que no tenga nada que ver con él: Mantener una parcela de tu vida que sea solo tuya evita que te mimetices con tu pareja y pierdas tu identidad.
  8. Aprender a decir “No” sin culpa: La asertividad es el músculo que evitará que te anules en una relación larga. Practícalo con amigos, familia y jefes.
  9. Fracasar en algo importante: Perder un trabajo o fallar en un proyecto te enseña resiliencia. Necesitas saber que puedes levantarte sola antes de pedirle a alguien que te dé la mano.
  10. Estar soltera por elección un tiempo largo: Aprender a no “saltar” de una relación a otra te enseña que la soltería no es soledad, sino un estado de plenitud y libertad radical.
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El compromiso no es una meta de llegada, es un viaje largo, y para disfrutarlo, primero tienes que haber explorado tu propio mapa.

Pexels

Dato Cosmo

Se llama “madurez vincular”. Las personas que han vivido experiencias de autonomía antes de los 30 tienen un 40% menos de probabilidades de divorciarse, ya que eligen pareja por compatibilidad y no por dependencia.

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