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Amor y Sexo

¿A cuántos sapos besamos antes de encontrar al príncipe azul? Esto dice la ciencia

Estudios en relaciones han determinado con cuántas parejas sales antes de encontrar a tu persona ideal para llegar al matrimonio.

Junio 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuántas parejas tiene una persona antes de encontrar a su alma gemela?

¿Cuántas parejas tiene una persona antes de encontrar a su alma gemela?

Getty Images

Durante años se creyó que bastaba con tener pocas relaciones antes de encontrar a la pareja ideal, pero las dinámicas amorosas actuales han cambiado y hoy muchas personas viven más experiencias sentimentales antes de hallar una relación estable y duradera.

Mientras que nuestros padres tuvieron dos o tres relaciones antes de casarse, estudios en relaciones de pareja y comportamiento humano, han llegado a la conclusión de que el número de parejas que una persona suele tener antes de llegar al altar, es mayor.

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¿Cuántas parejas tiene una persona antes de encontrar a su alma gemela?

Las investigaciones y encuestas sobre relaciones indican que la mayoría de las personas tiene varias parejas sentimentales antes de casarse, y aunque no hay un número fijo, en promedio, las tendencias actuales sugieren que una persona vive entre cinco y ocho relaciones serias antes de llegar a su primer matrimonio.

Sin embargo, lejos de ser un problema, muchos argumentan que haber tenido varias parejas antes de encontrar al ideal, permite mantener un matrimonio mucho más duradero y estable.

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¿Cuántas parejas tiene una persona antes de encontrar a su alma gemela?

¿A qué se debe que debemos besar a más sapos antes de encontrar al príncipe azul?

Los especialistas aseguran que esta tendencia se debe a que las dinámicas de parejas y a las formas de relacionarse, han cambiado significativamente, las expectativas amorosas no son las mismas que las que tuvieron nuestros padres o abuelos.

Las nuevas generaciones ya no buscan únicamente estabilidad económica o formar una familia; también priorizan la compatibilidad emocional, los proyectos de vida compartidos y el crecimiento personal dentro de la pareja.

Además, el auge de las aplicaciones de citas ha ampliado las posibilidades de conocer personas, y las redes sociales han facilitado conexiones que antes dependían casi exclusivamente de círculos cercanos, lo que ha incrementado las oportunidades de vivir distintas experiencias sentimentales antes de encontrar una relación duradera.

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