La teoría de la línea verde: el método que dice quién siente más amor en la pareja

En los últimos meses, se ha viralizado una divertida tendencia que ha puesto a las parejas a analizar detenidamente sus fotografías juntos, y es que la teoría de la línea verde promete revelar quién de los dos está más enamorado y apegado a la relación.

Los expertos en lenguaje corporal, señalan que la postura corporal puede revelar el grado de comodidad, cercanía y vínculo emocional entre las personas, revelando a la persona que está más comprometida con la relación.

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¿Qué dice la teoría de la línea verde sobre las fotografías de las parejas?

La llamada teoría de la línea verde, ayuda a observar el lenguaje corporal de las personas en sus fotografías, y sostiene que la persona que inclina más la cabeza hacia su pareja estaría mostrando un mayor interés emocional o un vínculo afectivo más fuerte.

En cambio, quien mantiene una postura más recta transmitiría una mayor sensación de independencia, control emocional o influencia dentro de la relación.

¿Qué dice la teoría de la línea verde sobre las fotografías de las parejas? Getty Images

¿La teoría de la línea verde es infalible?

Esta teoría ha abierto un debate en redes sociales, pues tras analizar varias fotos personales y de celebridades, los usuarios se preguntan si el lenguaje corporal puede revelar los verdaderos sentimientos de una persona.

Sin embargo, los expertos en comunicación no verbal advierten que este tipo de interpretaciones deben tomarse con cautela, y aunque la inclinación corporal puede indicar interés o cercanía en determinados contextos, una sola fotografía no ofrece información suficiente para determinar la profundidad de los sentimientos de una relación.

Factores como el ángulo de la cámara, la altura de los integrantes de la pareja, la postura adoptada de forma espontánea o incluso el momento exacto en que se tomó la imagen pueden influir en el resultado. Por ello, los especialistas señalan que el lenguaje corporal es mucho más complejo que una simple inclinación hacia adelante.

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