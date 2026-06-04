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Amor y Sexo

Phubbing: la costumbre digital que está alejando a muchas parejas

Estar pegada constantemente a tu celular, podría afectar significativamente la calidad de tus relaciones sentimentales.

Junio 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
Phubbing: la costumbre digital que está alejando a muchas parejas

Phubbing: la costumbre digital que está alejando a muchas parejas

Getty Images

Los celulares se han convertido en una parte esencial de nuestra vida, nos han facilitado la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento, pero qué pasa cuando generan comportamientos cercanos a la dependencia, afectando las relaciones personales y la calidad de las interacciones cara a cara.

En los últimos meses, el término phubbing ha ganado popularidad y llamado la atención de especialistas en relaciones de pareja, debido a que cada vez más parejas reportan conflictos y problemas de conexión emocional relacionados con este hábito.

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¿Qué significa el término phubbing y cómo está afectando a las parejas?

El término surge de la combinación de las palabras inglesas phone (teléfono) y snubbing (desairar), y describe la acción de ignorar a una persona para prestar atención al celular, y es que cada vez más las parejas se están enfrentando al reto de dejar el celular y prestar atención a su pareja.

El phubbing puede manifestarse al revisar el celular durante una conversación, responder notificaciones o prestar más atención a la pantalla que a la pareja, y estudios señalan que esta conducta suele reducir la satisfacción en la relación, ya que puede generar sentimientos de rechazo, frustración y desconexión emocional.

Aunque se ha vuelto una conducta común, sus consecuencias pueden incluir aislamiento, ansiedad, estrés y problemas de comunicación, y en las relaciones de pareja, este hábito puede provocar conflictos, distanciamiento emocional e incluso contribuir a una ruptura.

Phubbing: la costumbre digital que está alejando a muchas parejas

Phubbing: la costumbre digital que está alejando a muchas parejas

Getty Images

Así es como algunas parejas tratan de evitar el phubbing en sus citas

Algunas parejas han adoptado estrategias para reducir el uso del celular durante sus citas, como dejar los teléfonos sobre la mesa y hacer que quien lo tome primero por motivos no urgentes pague la cuenta, pero más allá de lo divertido de la dinámica, esta iniciativa refleja un intento por combatir el phubbing.

Por otra parte, los expertos recomiendan establecer momentos libres de tecnología, especialmente durante comidas, conversaciones importantes o espacios dedicados a compartir tiempo juntos, además de acordar límites saludables para el uso de dispositivos y priorizar la presencia física y emocional durante las interacciones cotidianas.

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