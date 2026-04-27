Urano en Géminis: los signos que renacen y los que enfrentarán una transformación brutal

El 26 de abril de 2025 ocurrió un evento astrológico poco común: Urano, planeta asociado a cambios radicales e inesperados, ingresó en Géminis por primera vez desde 1942, y este tránsito, que durará entre seis y siete años, marca un periodo de transformaciones profundas y ruptura con lo establecido.

Desde 2019, Urano ha transitado por Tauro, un signo ligado a la estabilidad y lo material, provocando durante seis años sacudidas en todo lo que parecía seguro: economía, dinero y bases personales. Por eso, este periodo se ha sentido inestable, como si el suelo cambiara constantemente.

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Los signos del zodiaco que renacen con Urano en Géminis

Los signos que se sentirán liberados con este tránsito son los fijos, que habían sentido con mayor intensidad el paso de Urano por Tauro durante 6 años.

Tauro

Has atravesado desde 2019 una etapa intensa con Urano en tu signo, enfrentando cambios profundos en seguridad, relaciones y estilo de vida, y aunque fue agotador, este proceso te transformó en una versión más fuerte, auténtica y consciente. Ahora, con la salida de Urano, llega un respiro y la oportunidad de reconstruir sobre bases más sólidas.

Leo

Para Leo, los últimos seis años con Urano en Tauro trajeron cambios inesperados en tu carrera y reputación, obligándote a reinventar tu imagen y soltar el control, fue un proceso desafiante, ahora la presión disminuye y se abre una etapa de expansión, nuevas ideas y oportunidades que impulsan tu crecimiento.

Escorpio

Para Escorpio, los seis años de Urano en Tauro impactaron profundamente tus relaciones, generando rupturas y transformaciones intensas en vínculos y dinámicas emocionales, fue un proceso duro, que fortaleció tu autenticidad.

Ahora, con Urano en Géminis, los cambios se trasladan al ámbito laboral y de rutinas, donde podrás adaptarte con mayor control.

Acuario

Para Acuario, los seis años de Urano en Tauro provocaron cambios intensos en el hogar y la vida familiar, sacudiendo tu base emocional. Ahora, con Urano en Géminis, la energía se vuelve más afín: se abre una etapa de mayor fluidez en la comunicación, las relaciones cercanas y el entorno cotidiano, generando una sensación de liberación.

Urano en Géminis: los signos que renacen y los que enfrentarán una transformación brutal Getty Images

Signos del zodiaco que vivirán una transformación brutal con Urano en Géminis

Con Urano pasando de Tauro a Géminis, son los signos mutables los que ahora vivirán las transformación más impactante de su vida.

Géminis

Para Géminis, la entrada de Urano en su signo marca un periodo de seis o siete años de transformación profunda en identidad, imagen y forma de verse a sí mismo. Aunque al inicio puede sentirse como pérdida, en realidad es un proceso de liberación que lo llevará a descubrir una versión nueva y más auténtica de sí mismo.

Virgo

Urano en Géminis traerá cambios importantes en sus relaciones cercanas, con vínculos que se transforman, llegan de forma inesperada o lo obligan a tomar decisiones. El desafío será soltar el control y aceptar lo imprevisto, confiando en que estos cambios, aunque incómodos, son necesarios para su crecimiento.

Sagitario

Para Sagitario, Urano en Géminis traerá cambios profundos en sus relaciones y compromisos, con personas y vínculos que transformarán su forma de conectar. Aunque puede generar tensión con su necesidad de libertad, el aprendizaje clave será abrirse a relaciones más auténticas y significativas en lugar de huir.

Piscis

Para Piscis, Urano en Géminis traerá cambios en el trabajo, la salud y las rutinas, obligándolo a reorganizar su vida diaria. Aunque puede ser un proceso turbulento, lo ayudará a construir una estructura más funcional y equilibrada sin perder su mundo interior.