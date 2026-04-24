¿Tienes mala suerte en el amor? Tu signo zodiacal te explica por qué te quedas sola

Durante décadas se ha sostenido el discurso o la idea de que si te va mal en el amor, es porque “algo anda mal contigo”; sin embargo, cada vez más personas encuentran respuestas en la astrología.

Y es que esta herramienta de las estrellas y el universo, asegura que puede dar respuestas al por qué tienes “mala suerte en el amor”, a través de patrones emocionales que no has podido resolver de acuerdo a tu signo del zodiaco.

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¿Por qué tienes mala suerte en el amor según tu signo del zodiaco?

Más que “mala suerte”, muchas veces se trata de patrones aprendidos, heridas emocionales o expectativas poco realistas; sin embargo, el signo puede señalar tendencias, pero no determina decisiones.

Aries

Las personas de aries suelen amar rápido y sin filtros, y el problema no es la falta de amor, sino la velocidad, porque se entregan antes de construir una base sólida, lo que puede generar relaciones fugaces o desequilibradas.

Tauro

Tauro busca estabilidad, pero a veces se aferra incluso cuando la relación ya no funciona, y ese miedo al cambio puede hacer que permanezcan en vínculos que no evolucionan.

Géminis

El encanto de los géminis es innegable, pero su constante necesidad de estímulo puede dificultar la permanencia, y cuando la rutina aparece, también lo hace la incertidumbre.

Cáncer

Cáncer tiende a entregarse profundamente, pero en el proceso puede descuidar sus propios límites, ya que suele idealizar y cuidar, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio.

Leo

Leo no solo quiere amar, quiere ser admirado, y cuando la atención disminuye, puede interpretar el vínculo como insuficiente, generando conflictos o inseguridad.

Virgo

Virgo analiza, corrige y busca mejorar… incluso en su pareja, lo malo es que esa mirada crítica puede desgastar la relación y crear una sensación constante de “no ser suficiente”.

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Libra

Las personas bajo el signo de libra aman estar en pareja, pero ese deseo puede llevarle a evitar conflictos o aceptar menos de lo que merece con tal de no estar solo.

Escorpio

Escorpio vive el amor con profundidad y pasión, pero también con control y desconfianza, y esa mezcla puede generar relaciones intensas, pero inestables.

Sagitario

Sagitario teme sentirse atrapado, y aunque puede enamorarse, su necesidad de independencia puede hacer que huya cuando la relación se vuelve demasiado seria.

Capricornio

Este signo construye a largo plazo, pero a veces prioriza metas personales sobre lo emocional, lo que puede hacer que sus parejas sientan distancia o frialdad.

Acuario

Acuario busca vínculos distintos, originales y poco convencionales; sin embargo, su dificultad para expresar emociones profundas puede generar desconexión.

Piscis

Piscis cree en el amor de película, el problema aparece cuando la realidad no coincide con la fantasía, generando decepción constante.