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Equidad

¿Qué significa que una persona se queje todo el tiempo, según la psicología?

¿Vives rodeada de “lamentos”? Te explicamos la psicología detrás de la queja crónica y cómo proteger tu energía de la toxicidad ajena.

Abril 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
Dos mujeres sentada en un sillón platicando, quejarse, escuchar a una amiga

¿Qué significa que una persona se queje todo el tiempo, según la psicología?

Getty Images

Cariño, todas tenemos a esa persona en WhatsApp que solo escribe para contar tragedias o a la compañera del trabajo que odia el café, el clima y su silla. Escucharlas es como si te estuvieran aspirando el alma con un popote. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa en su cerebro para que nada sea suficiente? No es solo “mala vibra”, es un mecanismo psicológico que puede ser adictivo. Hoy te enseño a identificar por qué lo hacen y, lo más importante, cómo poner un muro de cristal para que su nube negra no llegue a ti.

La queja “crónica” vs. “Instrumental”

La queja instrumental es cuando alguien se queja para lograr un cambio. Es sana y directa. A diferencia de la queja crónica que se refiere al clásico quejumbroso profesional. Según la psicología, estas personas no buscan soluciones, buscan validación y atención. Quejarse les da una identidad de “víctima” que los libera de la responsabilidad de actuar.

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Efecto en el cerebro

Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que estar expuesto a 30 minutos de quejas diarias daña físicamente las neuronas del hipocampo, la parte del cerebro que resuelve problemas y maneja las emociones. Sí, ¡las quejas literalmente te hacen menos inteligente!

Esto te afecta directamente por la existencia de las famosas “neuronas espejo”. Tu cerebro está diseñado para la empatía, por lo que inconscientemente empiezas a imitar el estado emocional negativo de quien se queja. Es un contagio químico de cortisol.

¿Qué hacer?

Por qué dejar de quejarse

No es solo “mala vibra”, es un mecanismo psicológico que puede ser adictivo, contagioso y dañino para tu salud mental.

Getty Images

No trates de resolver su problema porque, en realidad, tampoco quieren. Usa la técnica del “puente de positividad": “Lamento que te sientas así, ¿qué piensas hacer al respecto?”. Esto les devuelve la pelota y suele terminar la conversación porque los obliga a pensar en soluciones REALES.

Tip Cosmo

Si eres tú la que se queja, intenta el “reto de las 24 horas”. Pasa un día entero sin emitir una sola queja. Notarás cómo tu nivel de energía sube porque dejas de drenar tu propia dopamina en pensamientos estériles. Tu energía es tu moneda más cara, no la malgastes en dramas.

salud mental psicología
Scarlet Valencia
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