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Equidad

Los pasatiempos que comparten las mujeres con alta autoestima y por qué generan confianza

La autoestima no surge de la nada, también se construye a través de hábitos cotidianos y actividades que fortalecen la identidad propia.

Mayo 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

Getty Images

Tener una autoestima alta y sólida no depende del físico ni de las apariencias, sino de la actitud con la que enfrentas la vida y reaccionas ante sus desafíos, es una fortaleza que se construye con el tiempo, a través de hábitos, experiencias y actividades que impulsan tu crecimiento personal y te ayudan a sentirte más segura, plena y en armonía contigo misma.

Expertos en psicología y comportamiento humano, coinciden en que las mujeres con un alta autoestima, suelen practicar o realizar actividades que reflejan su seguridad, creatividad y crecimiento personal, para conectar consigo mismas.

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Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

Estas actividades no solo reflejan equilibrio emocional, también proyectan autenticidad y seguridad ante los demás.

La lectura y el aprendizaje constante

Las mujeres con alta autoestima suelen dedicar tiempo a leer y aprender nuevas habilidades, ya que mantener la mente activa fortalece el crecimiento personal, la autonomía y la confianza para enfrentar los retos diarios.

Hacer ejercicio por bienestar y no por presión

Actividades como yoga, baile, caminatas o pilates ayudan a reducir el estrés, mejorar la relación con el cuerpo y fortalecer la disciplina y la sensación de logro, aspectos clave para una autoestima saludable.

Actividades creativas

Hobbies como la pintura, la escritura, la música o la jardinería ayudan a expresar emociones, desarrollar creatividad y disfrutar del tiempo a solas, fortaleciendo la conexión emocional y la seguridad personal.

Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

Pasatiempos que tienen las mujeres con alta autoestima

Getty Images

Viajar y explorar nuevos lugares

Explorar nuevos lugares, viajar o salir de la rutina fomenta la independencia, la apertura mental y la seguridad personal, además de ayudar a desarrollar confianza fuera de la zona de confort.

Dedicar tiempo al cuidado personal

Prácticas como meditar, descansar o dedicar tiempo personal ayudan a fortalecer la autoestima y el bienestar mental, ya que permiten reconocer y priorizar las propias necesidades.

Voluntariado y solidaridad

Participar en causas sociales o colaborar con ONG fortalece la autoestima al generar propósito, solidaridad y una sensación de impacto positivo en los demás.

La autoestima se fortalece con hábitos y actividades que fomentan el crecimiento personal, la independencia emocional y el bienestar, reflejándose de forma natural en la confianza con la que las personas se relacionan con el mundo.

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