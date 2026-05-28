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Luna llena en Sagitario: lo que te revela la Luna Azul del 31 de mayo según tu signo del zodiaco

Este 31 de mayo, la Luna Azul en Sagitario promete convertirse en uno de los fenómenos más intensos y reveladores del año, ¿cómo le afecta a tu signo?

Mayo 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo te afecta la energía de la Luna Azul según tu signo del zodiaco

Cómo te afecta la energía de la Luna Azul según tu signo del zodiaco

Getty Images

La Luna Llena del 31 de mayo se sentirá como un respiro físico y emocional, también conocida como la Luna Azul, traerá verdades inesperadas y oportunidades de transformación que se llevan esperando durante todo el año.

Al ocurrir bajo la influencia del signo de Sagitario, las emociones se sienten intensas y te lleva a reconocer qué situaciones y personas ya no aportan bienestar a tu vida, y también te impulsa a priorizar tus propios deseos y a dejar de postergarte.

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¿Por qué la Luna llena de mayo se conoce como Luna Azul?

Se le conoce como “Luna Azul” porque ocurre como la segunda Luna llena de una misma temporada, y al ser en Sagitario, el signo ligado a la libertad, la expansión y los nuevos comienzos, su energía favorecerá cambios importantes, sinceridad emocional y decisiones que impulsen a dejar atrás lo que ya no aporta bienestar.

Cómo te afecta la energía de la Luna Azul según tu signo del zodiaco

Según los astrólogos, esta Luna Azul influirá especialmente en las relaciones, las decisiones importantes y los cambios personales, impulsando a reflexionar, ser honestos y seguir nuestra intuición.

Aries

Sentirás un impulso de energía, motivación y ganas de salir de la rutina, será un momento ideal para buscar cambios, retomar ilusiones, iniciar proyectos y tomar decisiones que habían estado postergando.

Tauro

Vas a enfrentar emociones y relaciones que ya te generan desgaste, se trata de un momento de poner límites, tomar decisiones importantes y recuperar ilusión, deseo y bienestar emocional.

Géminis

La Luna Azul impactará especialmente a Géminis al poner el foco en sus relaciones y emociones, sentirás la claridad necesaria para identificar vínculos que aportan tranquilidad y dejar atrás conexiones confusas, además de despertar ganas de vivir nuevas experiencias y ser más auténtico.

Cáncer

Esta Luna llena te ayudará a liberar el agotamiento emocional acumulado y a buscar un cambio más ligero y positivo en tu vida, además traerá claridad sobre qué personas realmente aportan bienestar y motivación para retomar hábitos, planes e ilusiones olvidadas.

Cómo te afecta la energía de la Luna Azul según tu signo del zodiaco

Cómo te afecta la energía de la Luna Azul según tu signo del zodiaco

Getty Images

Leo

La Luna Azul te ayudará a recuperar la ilusión, la motivación y las ganas de disfrutar la vida nuevamente, y te impulsará a hacer cambios en relaciones y rutinas que ya no te hacen sentir plena, despertando emociones y deseos que creías apagados.

Virgo

Vas a enfrentar el cansancio emocional acumulado y a reconocer qué situaciones ya no te hacen bien, también será un momento para buscar tranquilidad, soltar exigencias y recuperar motivación y bienestar emocional.

Libra

Esta Luna te traerá claridad emocional y mental, ayudándote a reconocer qué relaciones y situaciones ya no te hacen bien, además favorecerá conversaciones importantes, nuevas conexiones y el deseo de recuperar espontaneidad y ligereza emocional.

Escorpio

Te vas a replantear tu autoestima y límites en las relaciones, ayudándote a reconocer qué situaciones ya no te aportan bienestar, lo que te llevará a vivir cambios personales, mayor confianza y la necesidad de priorizar tu tranquilidad emocional.

Sagitario

La Luna llena en Sagitario marcará un momento de cambios y despertar emocional para ti, ayudándote a reconocer lo que ya no quieres en tu vida, eso traerá claridad, motivación y ganas de recuperar tu ilusión, libertad y nuevas experiencias.

Capricornio

Con esta energía sentirás la necesidad de descansar y soltar responsabilidades que solo te agotan, además será un momento para sanar heridas, bajar la presión y buscar una vida más ligera y equilibrada.

Acuario

La Luna Azul traerá a Acuario nuevas ganas de vivir experiencias, conocer personas y recuperar proyectos e ilusiones olvidadas, además te dará claridad para identificar qué relaciones realmente te hacen bien y dejar de adaptarte a lugares donde no te sientes auténtica.

Piscis

Te vas a replantear aspectos de tu vida profesional y personal, y a reconocer la necesidad de priorizarte, lo que te dará claridad para atraer nuevas oportunidades y motivación para retomar el control de tu vida con más ilusión y tranquilidad.

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