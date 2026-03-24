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Equidad

¿Por qué los compañeros mediocres y poco competentes logran el ascenso más rápido?

¿Frustrada porque el compañero que menos trabaja subió de puesto? Te explicamos el fenómeno laboral que premia la mediocridad sobre el talento.

Marzo 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
Sigue estos consejos para tener una gran entrevista laboral

¿Por qué los compañeros mediocres y poco competentes logran el ascenso más rápido?

Getty Images

Llegas temprano, entregas todo impecable, eres la más pro... y de repente, el ascenso se lo dan a “Juan”, que se la pasa en el café y cuyos reportes tienen más errores que aciertos. ¿Es una broma de mal gusto? No, es una dinámica organizacional real y tiene nombre. Prepárate para entender por qué la meritocracia a veces parece un mito y cómo puedes jugar el sistema a tu favor.

Expertos en RR.HH. señalan que en las empresas modernas, el talento técnico es solo el 20% del éxito:

El Principio de Peter

En las empresas, las personas son ascendidas por lo que hicieron bien en su puesto anterior, hasta que llegan a un puesto para el que ya no son competentes. Se quedan ahí estancados porque ya no son lo suficientemente buenos para seguir subiendo, pero tampoco los bajan de puesto.

Exceso de confianza

Los mediocres suelen tener una seguridad ciega en sí mismos. En una junta, esa seguridad se confunde con “liderazgo”, mientras que los expertos dudan más porque saben lo complejo que es el trabajo.

Visibilidad vs. Trabajo

El mediocre invierte su tiempo en hacerse ver por los jefes; tú lo inviertes en hacer el trabajo. Adivina quién se queda en la mente del jefe cuando hay una vacante.

No te vuelvas mediocre, solo vuélvete más visible. ¡Es hora de que tu talento hable tan fuerte como su confianza barata!

Tips dejar de ser invisible y reclamar tu lugar

1. Domina el “storytelling” de tus resultados. No asumas que tu jefe sabe lo que haces. Los mediocres son expertos en inflar mini-tareas; tú debes aprender a comunicar tus logros reales. No digas “terminé el reporte”, di: “Optimicé el flujo de datos del reporte, lo que nos ahorró un 15% de tiempo en la entrega final”. Convierte tu trabajo en números y beneficios para la empresa.

2. La técnica del “aliado estratégico”. El mediocre escala porque tiene “amigos” arriba. Tú vas a escalar creando redes de valor. Busca a una persona de un nivel superior, que no sea tu jefe directo, y pídele un consejo genuino sobre un proyecto. Esto te pone en su radar de forma positiva y profesional. Cuando hay vacantes, tu nombre saldrá de la boca de alguien más, no solo de la tuya.

3. Aduéñate de las “tareas de alta visibilidad”. Deja de decir sí a todo el “trabajo de oficina invisible” (organizar la comida, tomar minutas, arreglar archivos). Prioriza las tareas que se presentan en juntas frente a directivos o que tienen un impacto directo en el cliente. Si vas a invertir energía, que sea en lo que todo el mundo ve, no en lo que solo tú sabes que hiciste.

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