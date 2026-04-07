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Moda y Belleza

3 errores de estilo que te restan autoridad en el trabajo (y cómo corregirlos hoy)

¿Sientes que no te escuchan en el trabajo? Revisa estos errores de imagen que podrían estar proyectando una imagen equivocada y cómo hackear tu clóset hoy.

Abril 06, 2026 • 
Scarlet Valencia
falta de autoridad oficina mujer

3 errores de estilo que te restan autoridad en la oficina y cómo corregirlos hoy.

Getty Images

Puedes ser la más brillante del equipo, pero si tu ropa está gritando “no estoy lista para el cargo”, el camino al éxito será cuesta arriba. La psicología del estilo no miente: la gente tarda menos de 7 segundos en formarse una opinión sobre tu capacidad basándose en tu imagen. No se trata de gastar una fortuna, se trata de intención. Hoy te digo qué errores estás cometiendo y cómo ajustar tu vibe de jefa para que tu ropa hable tan bien de ti como tus resultados.

  1. El ajuste equivocado (“The Fit”). Usar ropa demasiado apretada o demasiado holgada proyecta inseguridad o falta de atención al detalle. Corrección: Invierte en un sastre. Una prenda que te queda perfecta al cuerpo comunica precisión y control.
  2. El exceso de accesorios ruidosos. Collares que tintinean o pulseras que golpean el escritorio distraen de tu mensaje. Corrección: Sigue la regla de “menos es más”. Una joya de calidad (dorada o plateada según tu colorimetría) proyecta un estatus de “lujo silencioso”.
  3. El descuido en los zapatos. Los zapatos sucios o desgastados son el mayor repelente de autoridad. Corrección: La “Teoría del Zapato” dice que cuidamos nuestras herramientas. Unos pumps o loafers impecables dicen que tienes todo bajo control.
Mujer en oficina, presentación negocios, jefa, buen vestir

La gente tarda menos de 7 segundos en formarse una opinión sobre tu capacidad basándose en tu imagen.

Getty Images

La consultora de imagen Dra. Karen Pine afirma que la ropa que usamos influye en nuestros procesos cognitivos. Si te vistes como líder, piensas y actúas como tal.

Dato Cosmo

Estudios demuestran que las personas que visten de forma ligeramente más formal que el promedio de su oficina reciben mejores evaluaciones de desempeño y aumentos salariales más frecuentes. ¡Vístete para el puesto que quieres, no para el que tienes!

Tu imagen es el marco de tu talento. Deja de sabotear tu carrera con detalles que puedes corregir hoy mismo y empieza a proyectar la jefa que ya eres, porque el mundo solo te dará el respeto que tú misma te demuestres frente al espejo.

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