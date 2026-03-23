Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Cortes de pelo que te envejecen: Qué evitar en tus 20s y 30s

Evita estos errores de corte que pueden sumarte años o hacerte lucir desactualizada. Guía para tus 20s y 30s.

Marzo 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
cortes-de-pelo-atemporales.jpg

Cortes de pelo que te envejecen: Qué evitar en tus 20s y 30s

Getty Images

A los 20 quieres verte madura y a los 30 quieres recuperar el glow de los 20. El problema es que a veces el tijeretazo sale mal y terminamos pareciendo nuestra propia tía en la cena de Navidad. Hay cortes que son un “no” rotundo si quieres mantener esa vibra cool y actual. Aquí te decimos de cuáles huir.

Según el hair stylist de las estrellas, Chris Appleton, el marco de la cara lo es todo.

El “Bob” demasiado estructurado

A los 20, un bob muy rígido y recto puede endurecer tus facciones. Opta por un Long Bob con capas para dar movimiento.

long bob.jpg

Capas cortas en la coronilla

Esto grita “estilo de mamá de los 90". Si quieres capas, que sean largas y fluidas para que el cabello tenga volumen pero no parezca un casco.

corte-de-pelo-capas-largas.jpg

Capas largas: el mejor corte de pelo para estilizar y dar volumen al instante

Getty Images

Flequillos demasiado pesados

Si tienes la frente pequeña o facciones muy marcadas, un flequillo recto y denso te cerrará la cara. Prueba los curtain bangs que son tendencia este 2026.

wispy-bangs-9.jpg
También te puede interesar
cómo-cortarte-el-pelo-tú-sola
Moda y Belleza
¿Cómo cortarte el pelo tú sola?
Marzo 23, 2020
 · 
Cosmopolitan
8 Trucos para esconder un pelo grasoso
Moda y Belleza
8 Trucos para esconder un pelo grasoso
Diciembre 28, 2017
 · 
Cosmopolitan
lily collins corte bob
Moda y Belleza
3 cortes de cabello para primavera según tu tipo de rostro
Febrero 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia
cortes atemporales
Moda y Belleza
3 cortes de pelo atemporales para cualquier temporada
Julio 25, 2025
 · 
Lu Dávalos
6 Maneras de llevar el pelo recogido
Moda y Belleza
6 Maneras de llevar el pelo recogido
Octubre 26, 2014
 · 
Cosmopolitan
Mascarilla-natural-para-pelo-maltratado.jpg
Wellness
Mascarilla natural para pelo maltratado
Noviembre 26, 2019
 · 
Cosmopolitan
como-cepillarse-correctamente-el-pelo.jpg
Moda y Belleza
Cómo cepillarse correctamente el pelo
Junio 26, 2018
 · 
Redaccion

cortes de pelo Tendencias 2026 Mujer joven
Scarlet Valencia
Te sugerimos
perfumes-para-oler-irresistible.jpg
Moda y Belleza
Perfumes con feromonas: ¿Mito o realidad?
Febrero 27, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Mujer con vestido azul y flores rojas
Moda y Belleza
Los dos colores que usan las personas que nunca pasan desapercibidas según la psicología
Marzo 13, 2026
 · 
Scarlet Valencia
outfits-cena-navidad-oficina
Moda y Belleza
Los 5 signos zodiacales con más estilo al vestir
Marzo 20, 2026
 · 
Scarlet Valencia
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia