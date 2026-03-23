Cortes de pelo que te envejecen: Qué evitar en tus 20s y 30s

A los 20 quieres verte madura y a los 30 quieres recuperar el glow de los 20. El problema es que a veces el tijeretazo sale mal y terminamos pareciendo nuestra propia tía en la cena de Navidad. Hay cortes que son un “no” rotundo si quieres mantener esa vibra cool y actual. Aquí te decimos de cuáles huir.

Según el hair stylist de las estrellas, Chris Appleton, el marco de la cara lo es todo.

El “Bob” demasiado estructurado

A los 20, un bob muy rígido y recto puede endurecer tus facciones. Opta por un Long Bob con capas para dar movimiento.

Capas cortas en la coronilla

Esto grita “estilo de mamá de los 90". Si quieres capas, que sean largas y fluidas para que el cabello tenga volumen pero no parezca un casco.

Capas largas: el mejor corte de pelo para estilizar y dar volumen al instante Getty Images

Flequillos demasiado pesados

Si tienes la frente pequeña o facciones muy marcadas, un flequillo recto y denso te cerrará la cara. Prueba los curtain bangs que son tendencia este 2026.