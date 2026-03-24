Cortes de pelo 2026: El Butterfly Bob que le da vida a tu rostro de inmediato

¿Amas el volumen del estilo noventero pero no quieres lidiar con el pelo largo en pleno calor? Tenemos noticias: el corte mariposa ha evolucionado y su versión corta es todo lo que necesitas para un glow up instantáneo. Es juguetón, es sexy y, lo mejor de todo, hace que parezca que tienes el doble de pelo del que realmente tienes. Si estás lista para un cambio que no sacrifique tu estilo, sigue leyendo.

Capas estratégicas y el efecto “viento en la cara”

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¿Cómo funciona?

El secreto son las capas cortas en la parte superior que enmarcan el rostro y se mezclan con capas más largas hacia las puntas. Esto crea una ilusión de movimiento constante, como las alas de una mariposa.

Ideal para…

Chicas con pelo fino que buscan volumen o para quienes quieren disimular facciones muy angulosas, ya que las capas suavizan el rostro de inmediato.

Cosmo styling tip

Usa un cepillo redondo y un poco de mousse de volumen. Seca las capas de enfrente hacia atrás para lograr ese efecto “bombshell” que tanto nos gusta.Es el corte oficial de las it girls que no tienen tiempo de peinarse por horas pero siempre se ven perfectas. ¿Te atreves al cambio?