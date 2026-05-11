Así fue el tierno debut de Stormi Webster como imagen de la marca de su mamá

Con tan solo 8 años, Stormi Webster ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje, de la mano de su famosa madre, Kylie Jenner, la pequeña que comparte con Travis Scott protagoniza la campaña publicitaria de su marca Khy.

La pequeña Stormi ha sorprendido con su soltura frente a las cámaras, donde modela con gran profesionalismo las prendas de la nueva colección de la marca de ropa de la fundadora de Kylie Cosmetics.

El debut de Stormi Webster en el modelaje como imagen de Khy, la marca de Kylie Jenner

Fue el pasado viernes 8 de mayo cuando la marca Khy compartió imágenes de la campaña protagonizada por Stormi a través de su perfil oficial de Instagram, donde la pequeña luce una camiseta, shorts y una chamarra que forman parte de la nueva colección.

Mientras Kylie escribía como madre orgullosa: “Mi bebé”, en el carrusel de fotos, los fans también elogiaban su hermoso peinado de largas trenzas decoradas con detalles en color rosa, mientras posaba con una hermosa sonrisa frente a la cámara.

El debut de Stormi Webster en el modelaje como imagen de Khy, la marca de Kylie Jenner Instagram/@Khy

La relación de Stormi, Kylie Jenner y Khy

Desde el lanzamiento de Khy en 2023, Kylie Jenner ha creado versiones mini de sus diseños para Stormi Webster y aseguró que le encanta involucrarla en sus proyectos creativos.

“Me gusta que esté involucrada en todo lo que hago, y siempre estoy haciendo cosas especiales para ella”, comentó en ese momento.

Kylie también ha confesado que le gusta que Stormi sepa que es una exitosa empresaria, la fundadora de Kylie Cosmetics le explica a su hija con detalle sobre su imperio: “Le digo: ‘Este es el lápiz labial de mamá. Tu mamá es genial’”, contó entre risas. Incluso recordó que la niña suele jugar con maquillaje en casa. “Le encanta pintarse los labios de rojo de vez en cuando. Simplemente en casa, claro”, agregó.

El debut de Stormi Webster en el modelaje como imagen de Khy, la marca de Kylie Jenner Instagram/@khy

Las colaboraciones de Stormi Webster y Kylie Jenner

Kylie ha compartido en varias ocasiones la cercana relación que tiene con su hija Stormi Webster, incluso grabaron juntas un tutorial de maquillaje para TikTok, y no duda en explicarle cómo comenzó su carrera.

La empresaria reveló que se emocionó hasta las lágrimas al mostrarle a Stormi antiguos episodios de Keeping Up with the Kardashians, ya que su hija tiene actualmente la misma edad que ella tenía cuando comenzó el reality.

Mientras tanto, seguidores ya especulan que la pequeña podría interesarse en el modelaje, siguiendo los pasos de su tía Kendall Jenner.