Britney Spears se coronó como la Princesa del Pop en la década de los 90 gracias al éxito que tuvieron sus sencillos musicales, como Baby One More Time, Crazy, Lucky y más. Fue gracias a su talento en la industria musical que Spears logró un patrimonio millonario que hasta la fecha sigue vigente, sin embargo, está circulando una teoría que asegura que la familia Kardashian le robó parte de su fortuna a la cantante.

Durante la complicada tutela de Britney Spears, varias personas tuvieron acceso al manejo de su dinero; es aquí donde entran las Kardashian, pues desapareció uno de sus fideicomisos de 600 millones de dólares y algunos rumores aseguran que fue la polémica familia de Keeping Up With The Kardashians quien se lo robó.

Esta teoría asegura que las Kardashian Jenner se robaron la fortuna de Britney Spears

La teoría asegura que una mujer llamada Lou Taylor era quien manejaba la fortuna de la cantante durante el tiempo que desapareció su fideicomiso y que fue ella misma quien, con ayuda de Jamie Lynn Spears, movió la millonaria cantidad a una de sus empresas personales, la cual llevaba por nombre Stonbridge.

Se dice que este “robo” sucedió en el mismo año en el que Spears fue internada sin su consentimiento en un centro de salud mental. Pero ¿y qué tienen que ver las Kardashian?

Se dice que Las Kardashian fueron recortadas de la lista de invitados de la MET Gala Foto: Getty Images

Posteriormente, se dio a conocer que gracias a su marca de fajas, Kim Kardashian había ganado la cantidad de 600 millones de dólares, al igual que Kylie Jenner con Kylie Cosmetics. Lo más sospechoso para algunos medios de comunicación, es que se logró comprobar (gracias a los papeles de divorcio de Kim y Kanye West), que Lou Taylor trabajaba de la mano con la familia Kardashian.

Hasta la fecha no se ha podido comprobar esta teoría, ¿crees que sea cierta?