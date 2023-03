Selena Gomez cierra su TikTok tras las “burlas” de Hailey Bieber y Kylie Jenner

¿Qué está pasando entre Selena Gomez, Hailey Bieber y Kylie Jenner? Te contamos todo al respecto...

Selena Gomez y Hailey Bieber protagonizaron durante muchos años uno de los triángulos amorosos más polémicos de Hollywood, sin embargo, cuando ambas celebridades posaron juntas frente a la cámara del fotógrafo, Tyrell Hampton, en la gala anual del Museo de la Academia en Los Ángeles, todos creyeron que esta “enemistad” había llegado a su fin.

Foto: Instagram

Pero el drama está de vuelta en las redes sociales; Kylie Jenner, Hailey Bieber y Selena Gomez se encuentran en el ojo del huracán después de que, supuestamente, la menor de las Kardashian y la esposa de Justin Bieber se burlaran de la intérprete de Calm Down.

También lee: Esto es lo que piensan Hailey y Justin Bieber de “Lose You To love Me” de Selena Gomez

Selena cierra su TikTok tras las “burlas” de Hailey Bieber y Kylie Jenner

Todo comenzó cuando Selena Gomez se encontraba haciendo una transmisión en vivo a través de TikTok y se refirió a sus cejas, diciendo que habían sido laminadas de más por accidente. Posterior a este live, Kylie compartió una fotografía de sus cejas y escribió sobre la foto: “¿Esto fue un accidente?”. Pero el tema no paró ahí; más tarde, la celeb publicó otra imagen en la que tanto ella como Hailey Bieber muestran sus cejas laminadas, lo que fue tomado como una burla hacia Selena Gomez.

También lee: Hailey Baldwin revela que “la ha pasado mal” cuando la comparan con Selena Gomez

Sin embargo, Kylie negó rotundamente las acusaciones y aseguró que ni siquiera había visto el video de Sel.

“Esto está escalando. ¡No es una ofensa hacia Selena y no vi sus publicaciones de cejas! Ustedes están creando algo de la nada. Esto es una tontería”, escribió, a lo que Selena respondió: “De acuerdo @kyliejenner. Todo es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!”.

Tras este revuelo, Selena anunció que una vez más, se alejará de las redes sociales por un tiempo.

Te puede interesar: Selena Gomez dice que fue emocionalmente abusada por Justin Bieber

“Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fanáticos en todo el mundo, y simplemente no podría estar más feliz. Y estoy bien Me encanta mi manera de ser. No me importa, soy grande, no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me tomaré un break de las redes sociales, porque esto es un poco tonto. Y tengo 30, soy demasiado vieja para esto, así que. ¡Pero los quiero mucho, chicos! Y los veré más temprano que tarde, yo solo... solo voy a tomarme un descanso de todo”, expresó Sel a través de TikTok.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en” dir="ltr">Selena Gomez announces she’s taking a break from social media:<br><br>“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30, I’m too old for this.” <a href="https://t.co/LxWbSpxThj">pic.twitter.com/LxWbSpxThj</a></p>— Pop Base (@PopBase) <a href="