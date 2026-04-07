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Equidad

Por qué las mujeres que no sonríen son percibidas como más inteligentes y líderes

¿Te piden que “sonrías más”? Descubre por qué la psicología respalda tu cara seria como una herramienta de alto estatus y liderazgo.

Abril 06, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer seria con resting bitch face

¿Por qué las mujeres que no sonríen son percibidas como más inteligentes y líderes?

Getty Images

Si un hombre más te dice “deberías sonreír más, te verías más guapa”, mándalo directo a leer este artículo. Estamos programadas para complacer y suavizar nuestra imagen, pero en el mundo del poder, la sonrisa constante puede ser tu peor enemiga. La cara seria no es amargura, es enfoque. Hoy vamos a reivindicar tu derecho a tener la famosa resting bitch face y a usarla como el escudo de autoridad que realmente es.

El sesgo de la seriedad

Un estudio de la Universidad de British Columbia reveló que las mujeres que sonríen menos en entornos profesionales son percibidas como más serias, decididas y analíticas.

Dominancia visual

La psicología social afirma que la sonrisa excesiva es un gesto de “sumisión” o búsqueda de aprobación. Mantener una expresión neutra proyecta que no necesitas el permiso de nadie para estar ahí.

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Inteligencia percibida

Según la Dra. Marianne LaFrance, experta en expresiones faciales de Yale, asociamos la sobriedad facial con el procesamiento cognitivo profundo. Estás pensando, no solo “estando”.

Liderazgo y respeto

En situaciones de negociación, la falta de sonrisa puede intimidar positivamente, obligando a la contraparte a tomar tus argumentos con más peso.

Cuándo SÍ usarla

No se trata de ser un témpano de hielo. La sonrisa debe ser una herramienta estratégica: úsala para cerrar tratos o celebrar logros, no como un “relleno” para evitar silencios incómodos.

mujer joven seria en el trabajo con autoridad

Aprende a usar tu resting bitch face como el escudo de autoridad que realmente es.

Getty Images

Dato Cosmo

El término “resting bitch face” ha sido estudiado por científicos de datos que confirmaron que los rasgos de “desprecio” o “seriedad” en reposo son iguales en hombres y mujeres, pero solo a nosotras se nos critica por ello. ¡Es puro sesgo de género!

Deja de sonreír para que los demás se sientan cómodos y empieza a usar tu expresión para que respeten tu espacio, porque una líder no necesita una sonrisa para que su voz se escuche fuerte y claro.

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