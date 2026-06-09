Todos los amores de Ariana Grande: sus parejas y cuánto duró cada relación

Ariana Grande ha convertido cada relación en un álbum, cada ruptura en un himno y cada nuevo amor en trending topic mundial. Su historial amoroso es básicamente la banda sonora de los últimos quince años del pop, y cada nombre en la lista tiene una canción que lo acompaña.

Graham Phillips (2008 – 2011).

El primer amor conocido de Ariana fue su compañero en el musical de Broadway 13. Tres años juntos, una ruptura tranquila y una amistad que sobrevivió al tiempo. El más discreto de todos y también el más largo de sus primeras relaciones.

Jai Brooks (2012 – 2014).

El cantante australiano de The Janoskians fue su primer romance muy público, con una dinámica de cortes y regresos que se vivió en tiempo real en redes sociales. Dramático, intermitente y definitivamente de otra era del internet.

Nathan Sykes (2013)

Breve y casi olvidado por el mundo, pero real. El cantante de The Wanted y Ariana tuvieron un romance corto que terminó sin mayor escándalo.

Big Sean (2014 – 2015)

La primera power couple musical. Grabaron juntos, caminaron alfombras rojas y parecían perfectos sobre el papel. Poco más de un año después sus caminos se separaron y ambos siguieron haciendo música increíble.

Ricky Álvarez (2015 – 2016)

Su bailarín y pareja por un tiempo. No fue el más mediático pero sí lo suficientemente real como para ganarse una mención en Thank U, Next, que es básicamente el salón de la fama de los ex de Ariana.

Mac Miller (2016 – 2018)

Una de las relaciones más profundas y también más trágicas de su vida. Tenían una conexión creativa extraordinaria, pero los problemas de adicción de Mac afectaron la relación hasta que terminaron. Mac falleció en septiembre de 2018, meses después de la ruptura. Ariana le ha rendido homenaje múltiples veces desde entonces y su influencia se siente en su música hasta hoy.

Pete Davidson (2018). El romance más rápido y más caótico de todos. Se comprometieron después de pocas semanas juntos, el internet colapsó, cancelaron el compromiso en octubre del mismo año y Thank U, Next salió en noviembre. Timing perfecto.

Dalton Gomez (2020 – 2023)

En plena pandemia, Ariana conoció al agente inmobiliario que parecía ser el final feliz. Se casaron en secreto en 2021 en una ceremonia íntima con solo veinte personas. Parecía que esta vez sí sería para siempre, pero en 2023 confirmaron su separación. Ariana borró casi todo rastro de él en redes.

Ethan Slater (2023 – presente)

Se conocieron durante el rodaje de Wicked en Londres y desde entonces son inseparables. La relación generó controversia porque ambos estaban saliendo de otras relaciones cuando comenzaron. Aun así, se les ha visto juntos en múltiples eventos, incluyendo los Oscars 2025, y Ariana ha descrito esta etapa como la más centrada y privada de su vida.

Ocho relaciones, siete álbumes, un Thank U, Next y un catálogo que seguirá creciendo.