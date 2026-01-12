Suscríbete
Entretenimiento

Ariana Grande llega sola a la red carpet de los Golden Globes 2026 y la ausencia de Cynthia Erivo no pasa desapercibida

En una noche de focos y expectativas, Ariana Grande ocupó su lugar en los Golden Globes 2026 con una serenidad que dijo más que cualquier acompañamiento

Enero 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Ariana Grande llega sola a la red carpet de los Golden Globes 2026 y la ausencia de Cynthia Erivo no pasa desapercibid.jpeg

Ariana Grande llega sola a la red carpet de los Golden Globes 2026 y la ausencia de Cynthia Erivo no pasa desapercibida

Getty images

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 dejó imágenes memorables, pero también ausencias que hablaron fuerte. Una de las más comentadas fue la de Ariana Grande, quien apareció sin Cynthia Erivo, su compañera de proyecto y una de las figuras más esperadas de la noche
Desde que ambas compartieron créditos en Wicked, su complicidad pública —entre entrevistas, alfombras rojas y momentos virales— había construido una narrativa casi inseparable. Por eso, ver a Ariana Grande caminar sola por la red carpet generó preguntas inmediatas. La explicación, sin embargo, es mucho menos dramática de lo que las teorías de redes podrían sugerir.

También te interesa...
ariana-grande-bisexual.jpg
Entretenimiento
¿Ariana Grande ha confesado su bisexualidad?
Abril 02, 2019
 · 
Cosmopolitan
Danna Paola quiere ser la nueva Ariana Grande
Entretenimiento
Danna Paola quiere ser la nueva Ariana Grande
Mayo 17, 2015
 · 
Cosmopolitan

Aunque Cynthia Erivo sí estaba nominada en esta edición de los Golden Globes, no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en Londres, completamente enfocada en su próximo reto profesional: Drácula, una ambiciosa adaptación teatral unipersonal en la que interpretará nada menos que 23 personajes, incluido el propio Drácula. Las funciones de preestreno comienzan el 4 de febrero, y la preparación física, vocal y emocional para un proyecto de este calibre no admite pausas.

Lejos de cualquier señal de tensión, Cynthia Erivo ha manifestado públicamente su entusiasmo por la nominación y su gratitud, aun sin poder estar presente. La ausencia, entonces, no responde a conflictos ni distancias personales, sino a una agenda profesional que habla del momento potente que vive su carrera.
En ese contexto, la aparición de Ariana Grande adquirió otra lectura. La cantante y actriz apostó por un look pulido y seguro, con una presencia que combinó elegancia clásica y actitud relajada. Su elección de vestuario confirmó que atraviesa una etapa de madurez estilística, donde menos es más y la confianza es el mejor accesorio. Sin necesidad de excesos ni guiños nostálgicos, Ariana se mostró cómoda ocupando su propio espacio.

El lenguaje corporal también fue clave. Ariana Grande se dejó ver sonriente, cercana con la prensa y sin gestos que sugirieran incomodidad por la ausencia de su amiga. En un entorno donde cada detalle se analiza al milímetro, su actitud proyectó claridad: no todo acompañamiento tiene que ser físico para ser real.
La conversación alrededor de esta alfombra roja revela algo más amplio sobre cómo leemos las relaciones femeninas en la industria. La expectativa de que las mujeres deban aparecer siempre juntas para validar su cercanía sigue muy presente. Sin embargo, la noche de los Golden Globes 2026 dejó claro que el apoyo también puede darse a la distancia, especialmente cuando ambas están viviendo momentos clave en sus respectivas trayectorias.

Ariana Grande GG2026.jpeg

Ariana Grande aparece en los Golden Globes 2026 sin Cynthia Erivo

Getty images

Mientras Ariana Grande brilló en Beverly Hills, Cynthia Erivo ensayaba en Londres para uno de los desafíos escénicos más ambiciosos de su carrera. Dos escenarios distintos, una misma narrativa: mujeres ocupadas, exitosas y enfocadas en lo que viene.

Ariana Grande Cynthia Erivo Golden Globes
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
Los errores más comunes al hacer un vision board
Equidad
Los 30 mejores tips para hacer un vision board que realmente funcione en 2026
Enero 02, 2026
 · 
Leilani Aviles
Sex and the City
Entretenimiento
Test: ¿Qué protagonista de Sex and the City refleja tu vida amorosa?
Marzo 30, 2025
 · 
María Dávalos
Las 7 pelis más sexis para entrar en calor
Entretenimiento
Las 7 pelis más sexis para entrar en calor
Septiembre 16, 2021
 · 
Cosmopolitan
Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026.jpg
Entretenimiento
Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2026
Enero 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García