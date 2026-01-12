Ariana Grande llega sola a la red carpet de los Golden Globes 2026 y la ausencia de Cynthia Erivo no pasa desapercibida

La alfombra roja de los Golden Globes 2026 dejó imágenes memorables, pero también ausencias que hablaron fuerte. Una de las más comentadas fue la de Ariana Grande, quien apareció sin Cynthia Erivo, su compañera de proyecto y una de las figuras más esperadas de la noche

Desde que ambas compartieron créditos en Wicked, su complicidad pública —entre entrevistas, alfombras rojas y momentos virales— había construido una narrativa casi inseparable. Por eso, ver a Ariana Grande caminar sola por la red carpet generó preguntas inmediatas. La explicación, sin embargo, es mucho menos dramática de lo que las teorías de redes podrían sugerir.

Aunque Cynthia Erivo sí estaba nominada en esta edición de los Golden Globes, no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en Londres, completamente enfocada en su próximo reto profesional: Drácula, una ambiciosa adaptación teatral unipersonal en la que interpretará nada menos que 23 personajes, incluido el propio Drácula. Las funciones de preestreno comienzan el 4 de febrero, y la preparación física, vocal y emocional para un proyecto de este calibre no admite pausas.

Lejos de cualquier señal de tensión, Cynthia Erivo ha manifestado públicamente su entusiasmo por la nominación y su gratitud, aun sin poder estar presente. La ausencia, entonces, no responde a conflictos ni distancias personales, sino a una agenda profesional que habla del momento potente que vive su carrera.

En ese contexto, la aparición de Ariana Grande adquirió otra lectura. La cantante y actriz apostó por un look pulido y seguro, con una presencia que combinó elegancia clásica y actitud relajada. Su elección de vestuario confirmó que atraviesa una etapa de madurez estilística, donde menos es más y la confianza es el mejor accesorio. Sin necesidad de excesos ni guiños nostálgicos, Ariana se mostró cómoda ocupando su propio espacio.

El lenguaje corporal también fue clave. Ariana Grande se dejó ver sonriente, cercana con la prensa y sin gestos que sugirieran incomodidad por la ausencia de su amiga. En un entorno donde cada detalle se analiza al milímetro, su actitud proyectó claridad: no todo acompañamiento tiene que ser físico para ser real.

La conversación alrededor de esta alfombra roja revela algo más amplio sobre cómo leemos las relaciones femeninas en la industria. La expectativa de que las mujeres deban aparecer siempre juntas para validar su cercanía sigue muy presente. Sin embargo, la noche de los Golden Globes 2026 dejó claro que el apoyo también puede darse a la distancia, especialmente cuando ambas están viviendo momentos clave en sus respectivas trayectorias.

Ariana Grande aparece en los Golden Globes 2026 sin Cynthia Erivo Getty images

Mientras Ariana Grande brilló en Beverly Hills, Cynthia Erivo ensayaba en Londres para uno de los desafíos escénicos más ambiciosos de su carrera. Dos escenarios distintos, una misma narrativa: mujeres ocupadas, exitosas y enfocadas en lo que viene.