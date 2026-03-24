Roadtrip con amigas: 5 destinos baratos cerca de CDMX para Semana Santa que parecen Europa

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina, y sin duda, es el pretexto ideal para salir de la rutina y darte una escapada entre amigas y visitar lugares que no solo están llenos de historia, también cuentan con un encanto europeo difícil de olvidar.

A pocas horas de la CDMX existen pueblos con calles empedradas, arquitectura colonial, plazas románticas y paisajes de postal que recuerdan a rincones de Italia, España, Inglaterra o incluso Suiza.

Además, muchos de estos destinos son económicos y perfectos para un roadtrip improvisado donde podrás disfrutar de la cultura, la belleza y la deliciosa gastronomía.

Destinos baratos cerca de la CDMX para Semana Santa que parecen Europa

Estos son algunos de los destinos que se encuentran cerca de la CDMX y con un aire europeo que te va a fascinar para salir de la rutina y realizar un roadtrip con amigas inolvidable.

Val’Quirico, Tlaxcala

Conocido como la Toscana mexicana, se trata de un pueblito con aire medieval de Italia, donde sus callejones de piedra, balcones con flores plazas y terrazas, crean una atmósfera totalmente europea.

Es un destino ideal si quieres tomar fotos aesthetic con tus amigas, caminar y disfrutar de comida deliciosa entre sus cafeterías, restaurantes y heladerías.

Real del Monte, Hidalgo

Ubicado en el estado de Hidalgo, Real del Monte es famoso por su historia minera y su estética británica, es un lugar que enamora con sus casas de techos rojos, calles empedradas y neblina constante que recuerdan a los pueblos británicos.

Es perfecto para disfrutar de la gastronomía local, tomar fotos y disfrutar de los miradores y las tiendas locales.

Taxco, Guerrero

Calles empedradas, fachadas blancas, balcones de hierro y callejones inclinados hacen que Taxco recuerde a los pueblos andaluces de la bella España, un destino perfecto para una escapada con amigas llena de fotos, terrazas y compras de plata.

Además, puedes subir al teleférico, recorrer sus callejones y ver el atardecer desde un rooftop con vista a las montañas.

Mineral del Chico, Hidalgo

Este Pueblo Mágico rodeado de montañas, pinos y neblina parece un pequeño rincón alpino al estilo suizo, es perfecto para un roadtrip con amigas que buscan aire fresco, paisajes verdes y cabañas acogedoras en Semana Santa.

Además de disfrutar del mirador Peña del Cuervo y realizar senderismo, pueden rentar una cabaña y disfrutar de las fogatas y los malvaviscos.

Valle de Bravo, Estado de México

Entre montañas, calles empedradas y un lago enorme, Valle de Bravo tiene una vibra que recuerda a los pueblos de Suiza o el norte de Italia, además de ser uno de los destinos favoritos para un roadtrip con amigas en Semana Santa por sus paisajes y planes relajados.

Podrían disfrutar de un paseo en lancha, vivir una experiencia en parapente o simplemente disfrutar de un brunch con miradas espectaculares.

Todos estos destinos están a menos de 3 horas de la CDMX, lo que los hace perfectos para Semana Santa sin gastar mucho en vuelos y hospedajes caros.