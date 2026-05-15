Uñas para llevar al trabajo sin sacrificar el estilo

Antes la respuesta a “¿qué uñas me pongo para el trabajo?” era automáticamente: nude o nada. Hoy las cosas cambiaron. Los dress codes evolucionaron, las oficinas se relajaron y hay opciones que tu jefa va a llamar impecables mientras tú las llamas con personalidad. Win-win total.

La única regla que sí aplica siempre

Manicuristas consultados para un reporte de tendencias profesionales 2026 coinciden en algo: el esmalte chipped y las cutículas abandonadas restan más que cualquier color atrevido. El punto de partida es siempre una manicura mantenida. De ahí para arriba, el color es solo un detalle más.

En cuanto a forma, la squoval (cuadrada con esquinas redondeadas) se consolidó como la favorita del mundo profesional porque tiene las líneas limpias del cuadrado pero sin las esquinas que se enganchan con todo. Práctica y estilosa, la combinación perfecta.

Los tonos que están funcionando ahorita

Milky nails: el favorito del momento y resulta que es súper work-friendly

El acabado translúcido lechoso dominó 2025 y sigue fuerte porque tiene una ventaja enorme en la oficina: se ve fresco y cuidado sin gritar. Además el crecimiento no se nota de inmediato, lo que lo hace muy práctico si no tienes tiempo de ir al salón cada dos semanas. Manicuristas de MiniLuxe lo siguen poniendo como uno de los tonos más wearables del 2026.

Nude bien elegido (el que combina con tu tono)

El clásico de los clásicos, pero con una advertencia: el nude genérico no le queda bien a todos. Si tienes subtono frío, busca uno con base rosada. Si tu subtono es cálido, ve por uno con base durazno o beige dorado. El nude correcto alarga los dedos visualmente y hace que las manos se vean impecables a cualquier hora del día.

Mauve o rosa polvo

Está en el punto medio perfecto: no es tan suave que desaparece, no es tan llamativo que distrae. Un rosado malva funciona en prácticamente todos los tonos de piel y tiene esa calidad editorial que hace que las manos se vean cuidadas sin que el esmalte sea el protagonista del outfit. El equilibrio ideal para una reunión importante.

Borgoña o vino

Para cuando quieres más presencia sin salirte del mapa. El borgoña complementa paletas de ropa neutras y oscuras de una manera que se siente elegante y no forzada. Parade lo lista consistentemente como uno de los tonos profesionales más recomendados, especialmente para otoño e invierno.

French con un giro moderno

La francesa clásica regresó pero actualizada: la punta en blanco roto en lugar del blanco brillante, o la línea en tono nude rosado. Es la opción más segura para entornos muy conservadores y en sus versiones modernas ya no se siente de los 90. Un clásico que finalmente se puso al día.

Qué mejor evitar en contextos muy formales

Los neon, los metálicos muy espesos y los diseños recargados siguen siendo arriesgados cuando hay presentaciones con clientes o entornos muy corporativos. No porque sean feos, sino porque en ese contexto pueden distraer cuando tú quieres que la atención esté en lo que estás diciendo.

La regla no escrita del 2026: uñas que parezcan que pusiste atención, no que pasaste dos horas eligiendo el diseño. La sofisticación discreta siempre suma más en la oficina.