Suscríbete
Equidad

¿Por qué los hombres se sienten amenazados por el feminismo en pleno 2025?

El feminismo no es una guerra contra los hombres, pero muchos lo perciben así. Analizamos las raíces culturales, emocionales y sociales detrás de su resistencia al cambio

October 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-olly-3760790.jpg

¿Por qué los hombres se sienten amenazados por el feminismo en pleno 2025?

Pexels

Un malentendido que sigue creciendo

El feminismo nació para buscar equidad, no revancha. Sin embargo, una parte de los hombres lo percibe como una amenaza directa. En redes sociales, foros y conversaciones cotidianas, se repite el mismo discurso: “el feminismo odia a los hombres”, pero esa frase, tan simplista como peligrosa, ignora la verdadera intención del movimiento y revela un miedo más profundo: el miedo a perder poder.

Durante siglos, el patriarcado colocó a los hombres en el centro de todo. Cuando un movimiento comienza a cuestionar ese privilegio, la reacción defensiva es casi automática. Lo que muchos interpretan como ataque es, en realidad, una invitación a replantear sus roles y emociones dentro de una nueva forma de convivencia.

La masculinidad que no se permite dudar

El sistema también daña a los hombres. Desde niños, se les enseña que deben ser fuertes, racionales y dominantes. Que mostrar vulnerabilidad los hace menos hombres, entonces, cuando el feminismo promueve empatía, autocrítica y corresponsabilidad emocional, para algunos esto suena como una pérdida de identidad.

De acuerdo con la psicóloga mexicana Mariana Ortiz, experta en masculinidades, “muchos hombres no están enojados con el feminismo, sino con la incomodidad que les genera verse a sí mismos desde fuera del poder”. En otras palabras, el feminismo no los enfrenta: los confronta con su propia educación emocional pendiente.

SaveInsta.to_518976652_18077330678500717_8074777726609694056_n.jpg

La masculinidad que no se permite dudar

Instagram

Internet, el altavoz del resentimiento

Las plataformas digitales han amplificado el discurso antifeminista. Influencers, youtubers y comunidades online alimentan la narrativa de que el feminismo divide o humilla a los hombres. Pero detrás de ese ruido hay una paradoja: mientras más mujeres ganan voz y visibilidad, más evidente se vuelve el miedo de quienes se sienten desplazados.

La sociología lo explica como una crisis de estatus: cada avance femenino en derechos, liderazgo o independencia económica reconfigura jerarquías que antes parecían naturales. No es que los hombres pierdan espacio; es que ya no lo tienen todo asegurado.

pexels-javier-pastrana-662540-3193061.jpg

Internet, el altavoz del resentimiento

Pexels

Reeducar, no señalar

El feminismo necesita aliados, no adversarios. Y el punto de partida no está en la culpa, sino en la conciencia. Reconocer los privilegios, aprender sobre nuevas masculinidades y escuchar activamente a las mujeres son pasos concretos para desmontar ese enojo heredado.

El objetivo no es que los hombres se sientan menos, sino que se relacionen mejor. Porque cuando la igualdad se convierte en costumbre, nadie tiene que enojarse por ella.

feminismo hombres tóxicos mente masculina
Eurídice Aiymet Garavito García
Te sugerimos
AAAABcR3DPmIDh8csnN8qbIF9eerIzlRRXDPhKl6-a-DFAY9Uujj5kMksVeqJFwN7PSE8k-fRYzHs6p294jzbNEpez4cekQTLOfFveix.jpg
Equidad
Lo que debes saber si un incel comienza a merodearte, guía práctica para mantenerte segura
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
identidad-genero-orientacion-sexual-explicacion.jpg
Equidad
¿Cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual?
June 10, 2025
 · 
Cosmopolitan
Feminismo
Equidad
Asociaciones que alzan la voz por las mujeres y debes conocer
March 13, 2025
 · 
María Dávalos
awoman-2025-celebrando-el-empoderamiento-femenino.png
Equidad
AWOMAN 2025: Celebrando el Empoderamiento Femenino
March 11, 2025
 · 
Cosmopolitan