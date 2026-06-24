Las celebridades que confesaron haber usado Ozempic y rompieron el silencio sobre el tema

Durante meses, el rumor de quién sí y quién no usaba Ozempic o medicamentos GLP-1 dominaron las redes sociales y los programas de espectáculos. Pero a diferencia de la mayoría que prefiere el silencio, varias celebridades decidieron hablar abierta y honestamente sobre su experiencia, efectos secundarios incluidos.

Khloé Kardashian es de las voces más interesantes en esta conversación, no porque haya confirmado uso propio, sino porque rompió con la negación absoluta que domina a su familia. En The Kardashians admitió que “lo habría intentado” si hubiera estado disponible cuando ella luchaba por bajar de peso años atrás. “Probé cualquier tendencia de moda que existiera, excepto lo único que realmente funciona, que es un cambio de estilo de vida”, dijo. También fue contundente sobre el juicio social hacia quienes sí lo usan: “si la gente se siente bien con ellas mismas, ¿a quién le importa? Me parece ridículo el juicio sobre eso”. Sus hermanas Kim, Kris Jenner y Kylie Jenner han sido blanco de rumores similares durante años, aunque ninguna lo ha confirmado directamente.

Whoopi Goldberg fue de las más recientes en sumarse a la conversación de forma directa. En el programa de Kelly Clarkson, contó que perdió “el peso de casi dos personas” desde que empezó con Mounjaro, y después defendió públicamente las críticas hacia Kelly por hablar del tema: “le dan con todo cuando está más grande, le dan con todo cuando bajó de peso, y ahora le dan con todo porque lo dijo en voz alta”, dijo en The View.

Amy Schumer fue particularmente honesta sobre el contraste entre dos medicamentos distintos. Reveló que tuvo una “muy buena experiencia” con Mounjaro, pero que antes había probado Wegovy y simplemente no pudo tolerarlo. También fue una de las voces más directas pidiendo honestidad en la industria: “todo el mundo está mintiendo, todos dicen ‘ah, son porciones más pequeñas’, cállense, están usando Ozempic o algo similar. Solo sean honestos con la gente”, declaró.

Chrissy Teigen reveló en su podcast Self-Conscious que recurrió a Ozempic después de la pérdida de su bebé en 2020, como parte de un proceso emocional profundo. “Mi cuerpo estaba completamente estancado”, contó, explicando que había subido cerca de 40 libras durante el embarazo y que perder a su bebé a las 20 semanas la dejó en una “depresión profunda” al ver su cuerpo sin el resultado que esperaba.

Del lado de las advertencias y efectos secundarios incómodos, Brandy contó en una transmisión en vivo los problemas gastrointestinales que enfrentó: “me duele el estómago, he estado muy constipada”, relató, agregando que no podía dormir por las molestias. Tracy Morgan habló del tema con humor en The Tonight Show, contando que “aprendió a comer más que el Ozempic” y subió 40 libras de vuelta, aunque después aclaró que estaba bromeando y que el medicamento le había funcionado bien.

Kathy Bates, por su parte, quiso dejar claro que su pérdida de 100 libras no fue solo por el medicamento: comenzó a usarlo por su diabetes hace más de un año, y aunque ayudó con los últimos kilos, insiste en que sigue cuidando su alimentación de forma activa.

Lo que estas confesiones tienen en común es que normalizaron una conversación que durante mucho tiempo se mantuvo en rumores y especulación, mostrando tanto los beneficios reales como los efectos secundarios incómodos que implica este tipo de medicación, algo que cualquier persona debería discutir primero con un médico antes de considerar su uso.