Ozempic face: qué es y cómo evitar que tu cara adelgace antes que tu cuerpo

Si has escuchado el término Ozempic face y no entiendes exactamente de qué se trata, aquí va la explicación directa: es el nombre que se le dio popularmente a la pérdida de volumen facial que ocurre cuando alguien baja de peso de forma rápida con medicamentos GLP-1, y está generando cada vez más conversación tanto en redes como en consultorios de dermatología y cirugía estética.

Por qué pasa y qué tiene que ver con el medicamento

Lo primero que hay que aclarar es que el Ozempic face no es un efecto secundario directo del medicamento sino una consecuencia del adelgazamiento rápido. Cuando el cuerpo pierde grasa corporal de forma acelerada, también pierde grasa facial, y esa pérdida no ocurre de forma uniforme. Las capas de grasa más profundas, las que están debajo de las mejillas, alrededor de las sienes y debajo de los párpados, son las que se reducen primero precisamente porque son las que dan soporte estructural a la cara. Al perder ese soporte, la piel que descansaba sobre él pierde su andamio y empieza a caer, arrugarse y hundirse, generando un efecto de envejecimiento prematuro que puede ser bastante marcado.

El dato que explica la magnitud del efecto

Un estudio publicado en la revista Otolaryngology fue el primero en medir con imágenes radiográficas la pérdida de grasa facial en personas que tomaban GLP-1. Los datos muestran que quienes usan estos medicamentos pierden aproximadamente el 7% de su grasa facial por cada 10 kilogramos de peso corporal perdidos, lo que da lugar a un aspecto hundido que los cirujanos faciales describen consistentemente en sus consultorios: el 60% de los cirujanos plásticos faciales reportan un aumento de pacientes con este fenómeno desde que el uso de GLP-1 se popularizó.

Qué se puede hacer para minimizarlo

La buena noticia es que hay estrategias reales para reducir el impacto. La más accesible y la más recomendada por especialistas es bajar de peso de forma gradual en lugar de rápida, porque la pérdida de volumen facial es directamente proporcional a la velocidad de la pérdida de peso general. Mantener una ingesta adecuada de proteínas durante el tratamiento protege tanto la masa muscular como la calidad de la piel. El uso consistente de protector solar, retinol y activos que estimulen el colágeno también ayuda a que la piel mantenga mejor su estructura durante el proceso.

Las opciones estéticas que los dermatólogos recomiendan

Para quienes ya tienen Ozempic face y quieren tratarlo, los rellenos de ácido hialurónico son la opción más utilizada y con mejores resultados a corto plazo porque restauran el volumen perdido en las zonas más afectadas como mejillas, sienes y surcos nasogenianos. Los bioestimuladores de colágeno son otra opción que además de restaurar volumen mejoran la calidad general de la piel a largo plazo. Lo importante es coordinar cualquier tratamiento estético con el médico que supervisa el tratamiento con GLP-1.

El consejo más importante

Si estás perdiendo peso y notas cambios en tu cara, no suspendas ni modifiques la medicación por tu cuenta. Habla primero con el médico que controla tu tratamiento para evaluar si el ritmo de pérdida de peso es adecuado y qué ajustes pueden hacerse para minimizar el impacto facial sin comprometer los resultados generales.