North West sorprendió en Paris Fashion Week con piercings y cabello azul a sus 13 años

North West acaba de marcar un hito en su carrera como it girl en construcción: a sus 13 años, hizo su primera aparición en solitario en primera fila durante Paris Fashion Week, sin la compañía de su mamá Kim Kardashian, y el internet entero está hablando de ello.

El look que dio la vuelta al mundo

North asistió al show de Vetements Menswear Spring/Summer 2027 el 26 de junio con un outfit que confirma que su estética personal ya está completamente definida: un sweater oversize de Vetements, falda mini plisada, medias negras rasgadas y botas de plataforma Vetements x New Rock con cadenas plateadas. Completó el conjunto con un collar de cuero con picos cubierto de cristales y un brazalete a juego, llevando la estética punk hasta el último detalle.

Los piercings que generaron más conversación

Lo que realmente captó la atención fue su rostro: North debutó dos nuevos piercings tipo “angel bite” en el labio superior, sumándose a una colección de body jewelry que comenzó en septiembre de 2025 con un piercing dermal en la mano. Desde entonces ha ido revelando gradualmente más adiciones, incluyendo un piercing puente en la nariz y varios piercings en los dedos.

El cabello que se volvió su firma

North combinó los piercings con su ahora característico cabello azul eléctrico, peinado en coletas XXL que le llegaban hasta las costillas. El maquillaje acompañó el mood: sombra blanca helada, pestañas dramáticas y delineador labial marrón oscuro con gloss nude, completando un efecto que varios medios describieron como su “era princesa gótica”.

Un momento que llega en plena racha profesional

La aparición en París llega apenas semanas después de que North celebrara su cumpleaños 13 el 15 de junio, fecha en la que Kim Kardashian le dedicó un emotivo mensaje en Instagram. También llega poco después de su primera presentación musical en solitario en el festival Summer Smash 2026 en Illinois, y justo cuando se anunció que será co-headliner de la gira Molly x North Kimokawaii Tour junto a la rapera Molly Santana.

Por qué esto importa más allá de la moda

North ha crecido frente a las cámaras desde que nació, pero en los últimos años ha empezado a construir una identidad propia que mezcla alta costura, streetwear y estética alternativa, sin parecer una réplica de ningún miembro de su familia. Esta aparición en solitario, sin Kim a su lado, se lee como una señal clara de que está empezando a navegar el mundo de la moda con voz propia, a una edad en la que la mayoría de las adolescentes ni siquiera saben qué es un frontrow.

