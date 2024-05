¿Quieres saber cómo culmina la historia de Maxton Hall: Un mundo entre nosotros? Te decimos de qué trata el último libro de la trilogía

La fiebre de Maxton Hall: Un mundo entre nosotros continúa a tope. La serie de Prime Video continúa en el top 3 de lo más visto en la plataforma en distintos países gracias a la interpretación de Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung como Ruby Bell y James Beaufort, dos personajes que son completamente opuestos pero que terminan teniendo una intensa química en el plano romántica.

Ahora que finalizó la primera temporada y que la plataforma de streaming confirmó la segunda, los fans de Maxton Hall: Un mundo entre nosotros han comenzado a preguntarse cómo termina esta historia de amor; continúa leyendo y descubre cómo culmina la trilogía de Mona Kasten.

Maxton Hall: ¿Ruby y James terminan juntos? Esto pasa en el tercer libro

De acuerdo a la sinopsis del tercer libro de la trilogía Save, hay varios giros en la historia de Ruby y James. Así reza la trama de Save Us, escrita por Mona Kasten:

“Tras ser suspendida de Maxton Hall, Ruby está desesperada: Oxford y todos los sueños que finalmente parecían estar a su alcance se ven amenazados por una mancha muy grave en su expediente académico. Lo peor, sin embargo, es que todo parece apuntar a James como el único responsable del asunto.

Sin embargo, después de un enfrentamiento con él, los dos llegarán a una terrible verdad, que los sorprenderá a ambos. Y mientras James intenta limpiar el nombre de Ruby en la escuela, James debe luchar contra su padre y el destino que ha escrito para él. El camino es cuesta arriba y los obstáculos siempre están a la vuelta de la esquina. ¿Será suficiente para James tener a Ruby a su lado para finalmente poder tomar las riendas de su vida?”

Para no hacer spoiler no revelaremos si Ruby James terminan juntos, pero seguramente Prime Video lo hará mediante una tercera temporada (que hasta el momento no ha sido confirmada).